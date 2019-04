Cardi B rechaza culpabilidad tras agredir a meseras

La rapera Cardi B causó gran asombro al rechazar el último viernes un acuerdo judicial en el que debía declararse culpable en un caso de supuesta agresión a dos camareras en un club de 'striptease' ocurrido el pasado agosto.

La cantante de 26 años, cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, acudió a un tribunal del distrito neoyorquino de Queens y declinó la oferta de la fiscalía, por lo que deberá volver a la corte el próximo 31 de mayo, según informaron diversos medios internacionales.

La intérprete de 'Money' llegó al tribunal vestida con un traje blanco y unas largas uñas amarillas. Trascendió que la neoyorquina de origen dominicano dejó que fuera su abogado, Jeff Kern, el que comunicara al juez su decisión, según el portal PageSix.

Como se recuerda, la artista estuvo en el ojo de tormenta tras difundirse un video de vigilancia donde ella tomó un cubo de hielo y lo arrojó a dos hermanas que trabajaban como camareras en el club Angels Strip Club.

Luego de la denuncia en su contra, a principios de diciembre un juez de Nueva York prohibió a Cardi B acercarse a las dos mujeres por el incidente.

Cabe mencionar que la polémica pelea sucedió a solo unas semanas después del enfrentamiento de Cardi B con su colega Nicky Minaj. Ambas artista se agarraron a insultos durante la Semana de la Moda de Nueva York el pasado mes de septiembre.

Recordemos que Cardi B anunció el fin de su matrimonio en diciembre del año pasado. A través de su cuenta de Instagram, la rapera contó que el amor se acabó.

“Y somos muy buenos amigos, y saben que somos muy buenos socios de negocios y saben, él siempre será alguien a quien acuda para hablar, y nos tenemos mucho cariño, pero las cosas no han estado funcionando entre nosotros por mucho tiempo”, contó.

“Y no es culpa de nadie. Creo que simplemente se nos acabó el amor. Pero ya no estamos juntos. No sé si podría tomar tiempo divorciarse. Y siempre voy a tener mucho cariño por él porque es el padre de mi hija y sí”, añadió.