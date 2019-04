Exintegrante de 'El Wasap de JB' enciende Instagram con sugerente video

Exparticipante de 'El Wasap de JB', Clara Seminara, causó revuelo entre sus admiradores con polémico video. En su reciente difusión de Instagram, la actriz compartió una imagen ambigua que dejó, en un inicio, en 'shock' a más de uno.

En primera impresión, la imagen publicada por Clara Seminara parece que mostrara parte de su busto; sin embargo, al transcurrir los minutos en el video, diversos usuarios se llevaron una gran sorpresa al percatarse de lo que realmente se percibía.

"Con calorcito", escribió la actriz que formaba parte del elenco en el programa cómico 'El Wasap de JB'. Acompañado de dos emoticones de picardía, la intérprete publicó el material audiovisual que generó más de un sentimiento entre los curiosos usuarios de Instagram.

Clara Semina,exparticipante de 'El Wasap de JB', alborota Instagram con curioso video

Clara Seminara, quien ahora interpreta a Milagros Leiva en el programa 'Oe..¿Es en serio?' de Carlos Álvarez, utilizó el estilo de videos virales que generan confusión en el primer contacto con el público objetivo. En esta oportunidad, la actriz logró su cometido y los diversos comentarios de sus seguidores lo confirmaron.

"Jajajaja ¡Qué buena! te pasaste", "Bonitas piernas", "Me encantaba verte en 'El Wasap de Jb', espero verte pronto", "Con ese video, cualquiera entra en calor", "Hola, muy buena.¿Qué más había ahí?", "¡Qué buena! Me agarraste", "Mi mamá casi me castiga por ver este video", fueron algunas expresiones de sus incondicionales de la actriz.

En cuestión de horas, la publicación de la exparticipante de 'El Wasap de JB' acumuló más de 10 mil reproducciones.

Clara Seminara imita a Milagros Leiva en 'Oe..¿Es en serio?'

Clara Seminara es la nueva integrante del programa de Carlos Álvarez ,'Oe..¿Es en serio?', emisión cómica que se trasmite por ATV. La intérprete ha recibido duros comentarios no solo por su nueva centro de labores, sino también por su imitación a Milagros Leiva con el personaje 'Milágrimas Leiva'.

Tras su debut con ese papel, la exparticipante de 'El Wasap de Jb' recibió diversos críticas en su perfil de Instagram.