Natti Natasha y Becky G celebran primer aniversario de su éxito "Sin Pijama" [VIDEOS]

Con un billón de reproducciones en YouTube, la canción “Sin Pijama” se volvió tendencia mundial en el 2018, y a un año de su lanzamiento las cantantes de reggaetón Becky G y Natti Natasha, decidieron celebrarlo.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la cantante dominicana Natti Natasha cantó un extracto del tema a la vez que saludo a su compañera. “Feliz aniversario @iambeckyg celebramos 1 año del éxito mas grande de las mujeres #Sinpijama felicidades”, escribió la interpete de "Pa' mala yo".

Por su parte, Becky G publicó un clip en sus stories de Instagram con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores:

“No puedo creer que haya pasado un año. Gracias por todo el amor que has mostrado a nuestra canción. No sería lo que es sin ustedes”.

"Sin pijama" fue lanzada al mercado musical el 20 de abril del 2018, y interpretada por primera en vivo durante los MTV Millennial Awards en junio del mismo año.

El videoclip de la canción fue dirigido por el venezolano Daniel Durán en un rodaje de un día en Nueva York; e incluye un cameo del cantante estadounidense Prince Royce.

La letra de canción, escrita por Becky G, Natti Natasha y Daddy Yankee, entre otros; causó polémica por su alto contenido sexual. Estos alegaron que hablaba sobre el empoderamiento femenino en relación a su sexualidad.

En una entrevista para el programa Suelta la Sopa de Telemundo, la cantante estadounidense - mexicana Becky G refirió que la canción “Sin Pijama” estaba siendo discriminada.

"Si no quieres que tu hija o tu hijo escuchen mi música, es tu decisión y la respeto totalmente. Pero si vas a dejar que tu hija o tu hijo escuchen a Maluma, Bad Bunny o Ozuna porque son hombres , ese es el problema. Hay tantas cosas que no puedo entender. Me siento muy triste", declaró la cantante de “Mayores”.