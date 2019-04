Peña Nieto hace increíbles gastos con su novia tras separarse de Angélica Rivera

Dos meses después de firmar su divorcio de la actriz Angélica Rivera, el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto vuelve a ser noticia esta vez por los extravagantes gastos que realiza con su nueva pareja la modelo Tania Ruiz Eichelmann.

Al parecer el exmandatario habría llevado a su nueva pareja, 21 años menor que él, a una romántica cena en un restaurante de Miami [Estados Unidos], que terminó costando 13 mil dólares, según afirma el periodista de Univisión, Enrique Acevedo.

"El ingreso promedio de una familia en México es de 13 mil 239 pesos al año. Ayer el ex presidente Enrique Peña Nieto se gastó 13 mil dólares o cerca de 250 mil pesos en una cena con su pareja y otros amigos en Miami. De ese tamaño es la brecha que tanto divide a nuestro país", escribió Acevedo en Twitter.

Aunque la publicación no tuvo el impacto esperado, si recibió comentarios negativos, destacando que lo gastado hubiera servido para alimentar a cientos de familias indígenas. Ante ello, ninguno de los involucrados ha realizado algún comentario al respecto.

Asimismo, esta no sería la primera vez que el ex esposo de La Gaviota es señalado por sus gastos en su nueva novia. Cuando se hizo publica su relación diversos medios aseguraron que Peña Nieto habría comprado un departamento en Madrid, algo que fue desmentido por el ex mandatario quien alegó que “eso no era necesario, porque ella vivía en México”.

Sobre Tania Ruiz Eichelmann, la nueva pareja de Enrique Peña Nieto se sabe que se desempeña como modelo además de ser influencer y contar con más de 200 mil seguidores en Instagram.