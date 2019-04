Korina Rivadeneira recibe ácidos comentarios tras presumir rutina para tener "glúteos de acero"

La modelo Korina Rivadeneira, esposa de Mario Hart, viene dando de que hablar en redes sociales, debido a su reciente video que publicó en su perfil autorizado de Instagram.

La ex chica reality sorprendió a sus seguidores al revelar impresionante rutina que le ayuda a mantener los "glúteos de acero".

"Vamos por esos glúteos de acero. Tres veces por piernas sin parar", escribió la esposa de Mario Hart en una de sus recientes difusiones de Instagram, donde sus ávidos admiradores no han dudado en comentarle sobre su secreto mejor guardado para mantener sus curvas de infarto.

El video de Korina Rivadeneiro tiene una duración de 8 minutos, docenas de comentarios y más de 120 mil reproducciones, luego de haberse publicado.

Pese a que en su gran mayoría destacó el buen desempeño y el importante dato para ayudar a muchas mujeres a ejercitarse, detractores no tuvieron piedad con la esposa de Mario Hart y arremetieron con fuertes comentarios.

"Buen ejercicio, pero sin pesas no va crecer nada de músculo en el glúteo", "No pretendas engañar al público, que si tú tienes esos glúteos es gracias a tu cirujano porque tú misma, hace poquito, has colgado fotos de años atrás y ahí estás plana adelante, plana atrás", "Deberías ser honesta con tu público: decir la verdad y no engañarlos. Korina, para ti todo en la vida es fácil por eso tienes la cara y el cuerpo que tienes, no por ti, sino gracias al cirujano que, por cierto, muy buen trabajo hizo; porque estás regia pero habla con la verdad", se leen algunos textos.

Además, uno de los usuarios sugirió que la rutina que presumió en Instagram se la debería enseñar a su presidente Nicolás Maduro.

"Porque no le enseñas a tu amado presidente Maduro esos ejercicios , porque se le ve como un barril con patas", indicó el cibernauta.

Horas más tarde, la esposa de Mario Hart realizó otra publicación presumiendo su derrier y utilizó el siguiente texto para la fotografía: "¿Quien hizo mi rutina de glúteos? , mañana la puedo grabar bien si gustan, la podríamos hacer en vivo juntas también (...) Me cuentan".

En el material audiovisual se observa a Korina Rivadeneira junto a su compañera en lo que sería una playa ubicada en Piura, rodeada de cocos, los cuales brindaron la sombra necesaria para que la esposa de Mario Hart concluya con el video sin ser afectada por los rayos solares.

Korina Rivadeneira presume rutina de ejercicios para glúteos y recibe fuertes comentarios