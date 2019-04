Israel Dreyfus, sorprendido por llamado de 'Esto es Guerra'

Desde que 'Combate', llegó a su fin, en diciembre pasado, uno de sus rostros más emblemáticos no solo se alejó de la pantalla chica, sino también de la vida pública. Se trata de Israel Dreyfus, quien se encuentra como invitado, por unos días, de 'Esto es Guerra', y este domingo, tratará de mostrar sus dotes como cocinero en el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'.

"La pasé bien, me gustó mucho compartir este espacio con mi mamá, es la primera vez que cocinamos juntos. Y, bueno, mi plato salió bien, al menos masticable, no como el de Michela (Elías), su olluquito parecía chicle masticado (risas)", dijo Dreyfus en tono bromista para revelar que no sabe cocinar absolutamente nada. "Con decir que nunca he hecho arroz en mi vida. Y aunque vivo solo hace cuatro años, esto no es un problema porque, felizmente, alguien me ayuda en casa o como fuera. ¿Mi mamá me cocina? No, ella no sabe cocinar", dijo.

Además, dijo que con su mamá existe una gran química. " Pero no tengo 'mamitis'. Eso sí, mi mamá es mi consejera para lo que sea, si no sé algo a la primera persona a la que le consulto es a ella y siempre me tiene una respuesta, casi nunca se equivoca, una vez me dijo, 'esa chica no me gusta', y por algo fue. Precisamente, dijo que está sin pareja, desde hace dos años. "Y eso se debe a que no se ha dado aún, las relaciones son un tema de química y compatibilidad. Y tampoco estoy desesperado por conseguir a alguien, y creo que eso también influye bastante. Soy muy independiente en ese aspecto, no necesito de alguien a mi lado para complementarme".

Finalmente, dijo haberse sorprendido cuando lo convocaron para representar a 'Esto es Guerra' en Colombia. "Me sorprendió cuando me llamaron para participar en 'Guerreros Colombia' pero agradezco que fuera así, dimos lo mejor y ganamos. Y ahora estoy participando en el programa, pero es temporal, no sé qué pasará más adelante. A mí me gustaría quedarme porque me siento muy cómodo", confesó.