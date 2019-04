Magaly Medina y Daniela Darcourt enfrentadas tras envío de carta notarial [VIDEO]

Magaly Medina reveló en su programa de ATV que el abogado de la empresa que se tiene a cargo a Daniela Darcourt le envió una carta notarial tras un revelador informe, donde confirmaron que la cantante no asistió a una de sus presentaciones por motivos de salud.

La periodista usó su espacio en televisión para revelar cuáles fueron los dos motivos por los que le enviaron la carta notarial. En primer lugar se afirma que en la nota aumentaron un evento, por lo que según los representantes solo eran cuatro. Ante ello, Magaly sacó a la luz las pruebas que fortalecían su versión y una presunta explotación contra la salsera.

Otra de las razones que expuso Magaly Medina fueron las frases que usó en el programa para hablar sobre la situación de la artista: "¿Quiénes no la cuidan para que la chica llegue tan maltrata?", "¿Es angurrienta?", "¿Estaría pagando un costo muy alto para ser la salsera más popular?", "Muchas personas podrían considerar que esta es una forma de explotación laboral", dijo la pelirroja.

La contundente respuesta de Magaly Medina

Como era de esperarse, Magaly Medina no se quedó callada, y con la carta notarial en mano, decidió dejar en claro que todas sus palabras se dan en 'condicional', y ella tiene el derecho de poder opinar sobre los temas y las investigaciones que saca a la luz su equipo.

Nosotros utilizamos la condicional. Yo estoy diciendo lo que veo en imágenes, la chica está ronca, maltratada y tenía un viaje al día siguiente, y no la hemos visto con laringitis en sus presentaciones en Estados Unidos", manifestó la periodista, dejando en claro que actualmente Daniela está en el top de su popularidad.

"Vemos a una chica joven en su top de popularidad, que tiene cinco presentaciones, y que a la última no llega, que no es la primera vez porque anteriormente Daniela Darcourt ha faltado, causando varios bochinches que han sido públicos y notorios", dijo Magaly Medina en su programa sobre las críticas que ha recibido por no cumplir con los contratos.

Magaly Medina afirmó que no tendría ningún inconveniente en conversar con el representante de la artista sobre el trabajo que realiza, y así esclarecer cuáles son las medidas que toman para manejar su carrera. "¿Qué quieren señores? Lo siento, yo tengo capacidad de análisis y mis reporteros investigan y eso es lo que hemos encontrado. Más bien, el día que ustedes quieran explicarnos cómo funciona su empresa y cómo manejan la carrera de Daniela Darcourt, nosotros felices iremos a entrevistarlos", sentenció.

Informe sobre Daniel Darcourt