Danna Paola se suma al reto de "On tas?" con atrevida foto en toalla [VIDEO]

Danna Paola no deja de enamorar a sus 'fans' con sexys fotografías. Si hace una semana era una atrevida fotografía a la luz del día, esta vez es una sorprendente selfie con una toalla en la cabeza, la que genera muchos comentarios positivos. Sin duda la mexicana está en su mejor momento.

La actriz se encuentra visitando Argentina y no duda en compartir atrevidas fotografías, incluso sumándose al famoso viral "Ontas?". La cantante se muestra más que feliz en tierras 'gauchas',pues subió una linda imagen tomando mate.

Danna Paola es una se las sensaciones de Instagram gracias a su increíble belleza. A pesar que sus fans siempre han estado acostumbrados a verla en el papel de "buena chica", ahora interpretando a "Lu" en la serie de Netflix, "Elite", ha tenido un realce como la villana.

La mexicana tiene más de 8 millones de seguidores en Instagram los cuales disfrutan de sus constantes fotografías en la red social. Con solo 23 años y toda una vida artística por delante, la actriz ya tiene una cantidad envidiable de seguidores, siendo una de las 'influencers' más relevantes de hispanoamérica.

En su última fotografía, Danna Paola escribió: “Ontas”, los comentarios no se han hecho esperar. “Eres tan hermosa”, "El Uber va en camino", “¿Sales de bañarte maquillada?”, “A ti no te pagaría el Uber, yo voy por ti”, “Te pago el Uber”, “Eres linda”, “On tas?”, "¿Te pago el Uber?", son algunos de los mensajes que le enviaron a la actriz de "Élite".

Ver fotos de Danna Paola en Instagram

A través de su red social, la artista siempre comparte sexys fotografías. Si deseas ver fotos de Danna Paola, solo deberás buscarla como "@Dannapaola". En la descripción de su perfil se puede leer "Mala Fama ya está disponible",se trata de su última canción.

"Mala Fama" ya suma más de 12 millones de visualizaciones en Youtube. Puedes disfrutar del tema aquí abajo.