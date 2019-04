Tilsa Lozano envía fuerte comentario a Ivana Yturbe tras escándalos de diseñadores

Ivana Yturbe continua en el ojo de la tormenta desde que concluyó su romance con Jefferson Farfán. Además, la modelo se ha visto implicada en polémicas denuncias de diversos diseñadores, quienes aseguran que la participante de 'Esto es Guerra' nunca devolvió los vestidos prestados.

Ahora, Tilsa Lozano rompió su silencio y opinó sobre los rumores que giran entorno a Mario Irivarren y la denominada 'princesa Inca'. La presentadora de 'En Exclusiva' indicó que hay una cierta garantía de que ellos terminen juntos.

"Yo creo que van a regresar, ellos tienen un amor tóxico. No sería la primera vez", indicó la conductora al ser consultada por el reciente 'ampay' de los chicos reality.

En esa misma línea, la exvengadora tuvo buenas referencias con el modelo y participante de 'Esto es Guerra'.

"A Mario lo conozco un poco, es un chico lindo y noble. He tenido la oportunidad de hablar con él varias veces, porque alquila casa donde vivo (en Punta Hermosa), y me parece un chico trabajador, centrado, súper sensato", acotó.

En otro momento, Tilsa Lozano fue preguntada sobre Ivana Yturbe, pero sorprendió a los hombres de prensa al indicar que no la conoce y prefirió mantenerse al margen sobre el particular.

"Absolutamente nada, no es mi amiga, pero hace mucho tiempo que su imagen se está viendo dañada, creo que esto sería una raya más al tigre", aseveró la ex de 'Loco' Vargas al enterarse que la modelo fue denunciada por conocidos diseñadores de no devolver los vestidos.

En reiteradas oportunidades, Ivana Yturbe y Mario Irivarren han sido captados juntos por las cámaras del programa 'Válgame Dios'. Los chicos realitys aseguran que solo son amigos, pues solo comparten cosas en común: trabajo, cariño y compresión.

¿Ivana Ytube piensa en retomar romance con Mario Irivarren?