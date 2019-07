Laura Zapata se muestra al "natural" y es comparada con Michael Jackson

Hermana de Thalía, Laura Zapata, sorprendió a sus millones de seguidores al tomarse una fotografía desde una piscina. La actriz fue comparada con el fallecido cantante Michael Jackson y el famoso personaje de Momo.

La actriz mexicana se lució al "natural" y según usuarios, ella habría abusado de los filtros de su teléfono móvil. "Aquí sufriendo un poco", se lee el epígrafe que la hermana de Thalía utilizó para su fotografía que ha dado mucho que hablar en las últimas horas.

Laura Zapata estuvo practicando natación con un casquete, lentes de agua y un bañador celeste. Sin embargo, la poca nitidez de la imagen la hizo ver casi irreconocible y usuarios de redes sociales, en particular de Instagram, no dudaron en mofarse sobre el particular.

"Eres muy buena actriz Laura, pero te pasaste con los filtros y se ve muy mal", "Un filtro más y se borra", "Sin arrugas, que feo", "Se parece a Momo en esta foto", "Bien fea, ni le había reconocido", "Momo", "Un filtro más y ya purificas el agua de toda esa alberca", fueron algunos mensajes que le dejaron a la primera actriz de México.

En otro momento, diversos trolls la compararon con su hermana Thalía y pidieron que lleven la fiesta en paz.

"Como toda la belleza se la dieron a Thalia", "Deberían tomarse una fotos juntas", "Thalía le dio 'Me gusta' a tu fotografía", "El tiempo pasa y no debería de existir rencores", se divisan algunos textos sobre el particular.

Sin embargo, Laura Zapata no se quedó callada y respondió a algunos detractores que arremetieron en su contra.

Laura Zapata responde a sus detractores de Instagram

"Tú reconoces, te felicito", "Gracias", "Vomita", contestó la mexicana a sus 'haters' que se mofaron por el aspecto de la imagen que le ha generado más cientos de 'corazoncitos' y diversos críticas por el exceso de filtros.

Hace algunas semanas, Laura Zapata tuvo algunos intercambios de palabras con la actriz española Paz Vega, quien dará vida a 'Catalina Creel', el personaje de la recordada telenovela 'Cuna de lobos'.

Paz Vega le responde a Laura Zapata

La actriz española habló sobre el remake de 'Cuna de lobos' y la prensa rosa preguntó sobre el supuesto empeño de Laura Zapata por quitarle el rol protagónico de la recordada villana 'Catalina Creel'.