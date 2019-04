YouTube: Machu Picchu aparece en lanzamiento de "Earth", nuevo tema de Lil Dicky y Justin Bieber

El cambio climático es un tema que a muchos artistas empieza a preocupar. Es el caso del cantante David Andrew Burd, mejor conocido por su nombre artístico Lil Dicky, quien acaba de presentar el tema "Earth", en el que aparece nuestro querido Machu Picchu.

En el video de “Earth” lanzado hoy, se observan diferentes escenarios turísticos del planeta: Machu Picchu en Cusco, Perú; la Plaza Roja en Rusia, Cristo Redentor en Río de Janeiro, y el Desierto del Sahara.

Esta producción cuenta con la colaboración de Justin Bieber, Miley Cyrus, Ariana Grande, Bad Bunny, entre otros. Los artistas son representados con animaciones de animales que van apareciendo a lo largo del video.

Justin Bieber, aparece durante el recorrido con la imagen de un mono babuino; Miley Cyrus, un elefante; Ariana Grande es una cebra; Katy Perry, un pony; Ed Sheeran, un koala; y Adam Levine, entre otros, artistas cuyas voces forman parte de la producción.

“Earth” dura 7 minutos con 11 segundos y culmina con la presentación animada del actor Leonardo DiCaprio recreando una recordada escena de “Titanic”. El material audiovisual fue difundido en la plataforma de videos más popular del mundo, YouTube, hace menos de 24 horas y ya cuenta con más de 7 millones de visualizaciones.

Cabe mencionar que esta producción no tiene un fin comercial, sino que busca contribuir con el planeta tierra a través de organizaciones ambientalistas, a las cuales se donará el dinero recaudado por la venta del tema.

A través del portal welovetheearth.org se informa sobre las medidas proyectadas para el cuidado del medioambiente y frenar el cambio climático.

Cabe mencionar que no es la primera vez que dos de los artistas en mención son relacionados con nuestra maravilla del mundo. Antes ya Katy Perry demostró su admiración por Machu Picchu. La cantante estadounidense grabó divertidos videos utilizando la zampoña, instrumento musical, uno de ellos a ritmo de ‘What Do You Mean?’ del canadiense Justin Bieber.