Kevin Fret envía sorprendente mensaje a su madre a través de Médium Latina [VIDEO]

El trapero Kevin Fret vuelve a estar en boca de todos. Zulema Arroyo Farley, la Médium Latina, fue el medio para que el fallecido intérprete envíe un mensaje, desde otra dimensión, a su madre.

Ozuna fue uno de los más sospechosos del asesinato del trapero, quien fue víctima de homicidio el pasado mes de enero. Sin embargo, las investigaciones habrían descartado la participación del reggetonero, hasta el momento.

"Lo primero que me sale con Kevin fue el número 6, me dio la letra G y la letra H, me dijo que este caso no ha sido esclarecido, que se va a tardar aproximadamente 2 años en ser esclarecido, es muy complicado, es muy compleja la situación", se le escuchó decir a la vidente.

Aunque la médium indicó que hay varios cosas que no puede compartir con el público, explicó que pudo conocer el momento de la muerte de Kevin Fret y no fue una situación nada sencilla.

"Me enseñó al momento de su partida, cuando lo mataron, hubo mucho sufrimiento, mucho dolor y su transición al otro lado fue muy difícil. Él dice que siempre tenía como un sexto sentido, que a lo mejor le podía pasar algo por el estilo de vida que él llevaba", acotó.

La progenitora del cantante, Hilda Rodríguez, ha estado al pendiente de toda la investigación, pero tendría que tener cuidado, de acuerdo con Zumela Arroyo, sobre todo después del mensaje que habría recibido por parte de Kevin Fret.

"Me enseña a su mamá muy dolida, pero lo que me dice es que ella está muy intranquila y no quiere descansar hasta que encuentre a la persona que le causó daño. Me dice que ella debe tener preocupación porque este es un caso muy complicado. El mensaje de él a su mamá es que tenga muchísimo cuidado, entiende que quiere justicia, pero se tiene que proteger ella misma para salvar su vida y la de su familia", advirtió la Médium Latina.

En ese mismo contexto, la vidente estuvo en contacto con Juan Ricardo Hernández, el hombre que falleció luego de un enfrentamiento con el actor Pablo Lyle en Miami.

"Él quiere que la familia sepa que él se fue en el impacto, ya cuando él está en el hospital tuvo aneurisma o una inflamación en el cerebro, el espíritu de él ya había partido y se encontraba en transición al otro lado", detalló.

Por si fuera poco, Zulema dijo que Juan Hernández le mostró una mariposa como símbolo para su esposa de que él siempre estará acompañándola.

Zulema Arroyo Farley, La Médium Latina, hace conexión con Kevin Fret

Madre Kevin Fret acusó a Ozuna de haber maquinado muerte de su hijo

La progenitora de Kevin Fret aseguró para una emisora que ella sabe que el cantante Ozuna y su manager planearon el asesinato de su hijo y desmintió que este lo haya extorsionado, según la revelación del reggaetonero. Hila Rodriguez justificó al trapero como el joven que sólo quería ayuda para cumplir su sueño en la música.

Familia de Kevin Fret desmiente a Ozuna

¿Quién era Kevin Fret en el mundo artístico?

¿Ozuna mantuvo un romance con Kevin Fret?

El cantante Ozuna continúa en el ojo de la tormenta tras ser implicado como presunto culpable del asesinato de Kevin Fret; sin embargo, la presunta amistad que ambos tenían en un inicio fue desmentida por la madre del cantante asesinado, quien afirmó que ambos eran más que amigos.

"Tuvieron la primera relación íntima que fue en el aeropuerto de Miami en el hotel donde él (Ozuna) lo citó para darle sus primeros 50 mil dólares. Ahí tuvieron su primera intimidad que le quede claro que todo lo que mi hijo hacia me lo decía a mi", señaló Hilda Rodríguez. “Pero que le quede claro que sí tuvieron intimidad y lo siento muchísimo por su esposa cuando le lleguen estas noticias que ella no tiene la culpa, claro que no”,añadió la madre del intérprete asesinado de 10 balazos.

Es necesario precisar que ante tales acusaciones, el abogado de Ozuna brindó declaraciones al programa 'Suelta la sopa' y dijo que el reggetonero no demandará a la madre de Fret por sus declaraciones, debido a que comprende la dura situación que la mujer se encuentra atravezando.