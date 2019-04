Ana María Polo da increíble respuesta a seguidor de su canal de YouTube

Ana María Polo utilizó su canal de YouTube para responder a una carta que le envió un seguidor de 'Caso Cerrado'. Luego que anunciara que le detectaron un tumor en su busto, la Dra.Polo sigue sorprendiendo con cada video que difunden en la esfera virtual.

Hace poco, la presentadora de 'Caso Cerrado' cumplió 60 años en una fiesta inolvidable que ha sido comentada en diversos programas de Univisión, Telemundo y otras cadenas de televisión de gran sintonía.

Ahora, retomó la producción de videos en su cuenta oficial de la plataforma YouTube para responder a una de sus seguidores que le envió una misiva, la misma que cuenta los problemas que surgen en una relación tormentosa de una joven pareja.

"Me encanta recibir cartas de la gente que ve 'Caso Cerrado', que me sigue hace 18 años. Pero es increíble como los problemas humanos se repiten una y otra vez. Yo creo que me toca contestar alguna de estas cartas (...) Así conectamos durante esta época, estos momentos difíciles que estamos pasando y nos damos un poco de esperanza", se le escucha a Ana María Polo en la introducción de su reciente video de YouTube.

La Dra.Polo leyó la carta en inglés, protegiendo los datos de las personas que le remitieron el texto y explicó de qué se trata el caso, para luego darle una posible solución a ese dilema que vienen pasando y por el cual recurrieron a la famosa presentadora de 'Caso Cerrado'.

"Esta es una situación muy típica. Una chica que se casa con un muchacho que tiene una hija, él es viudo, la niñita era pequeña cuando el enviudó y cuando ellos se casan la niña tenía 1, ahora va cumplir 4. Lleva todo este tiempo con su madrasta que la quiere adoptar, pero la abuela materna es la que está poniendo obstáculos", indicó.

Ana María Polo explicó que las leyes actuales la amparan, porque la madrasta, ante la justicia, sería la figura más cercana a una madre perfecta para la niña. Además, le sugirió que la chica acuda a un psicólogo para que este le explique cuál es la edad perfecta en que la niña sepa toda la verdad.

