Thalía se muestra al natural y usuarios le recuerdan sus cirugías [VIDEO]

Thalía es una de las celebridades mexicanas con mayor número de seguidores en las redes sociales, pero especialmente en Instagram, donde ya superó los 13 millones de fanáticos. Todo lo que comparte la cantante genera distintos comentarios y una reciente publicación no ha sido la excepción.

Se trata de una instantánea en que la artista se dejó ver sin ninguna gota de maquillaje. "Nuevo día. No filtros", fue la descripción de la fotografía.

Ante esta publicación, los usuarios de la red social no fueron ajenos y se pronunciaron en la sección comentarios para criticar a Thalía por sus cirugías y retoques estéticos.

"Tú no te levantas así. Estas muy peinada y te has hecho no sé cuantas cirugías plásticas", "Sigues siendo bonita, solo que no más botox porque daña tu belleza", "Ya no te hagas más cirugías", "Recuerda que los botox traen consecuencias" y "Ya no te hagas más cirugías", se pudo leer entre los comentarios de la red social.

Pese a que recibió esta ola de críticas, los verdaderos fans de Thalía aplaudieron su belleza natural. "Te ves mejor sin maquillaje", "Con y sin maquillaje eres hermosa mujer", "Eres tan bella que no requieres de ningún retoque", "Besos a la verdadera reina de México" y "Linda siempre por dentro y por fuera", escribieron.

La cantante mexicana siempre ha estado en el ojo de la tormenta por su gran popularidad en la industria musical. Hace unas semanas, ella fue blanco de críticas por el tema 'Lindo, pero bruto'.

Algunos críticos señalaron que 'Lindo, pero bruto' denigra al hombre por el contenido de la letra, pero la mexicana defendió su canción y sigue siendo un éxito en YouTube.

La celebridad mexicana inició su carrera musical a principios de la década de 1980 como vocalista de un grupo infantil llamado Din-Din y en 1986 se integró a la banda Timbiriche, con la que grabó tres álbumes de estudio, y de la que se separó en 1989.

Poco después viajó a Los Ángeles, California para prepararse como solista. Regresó a México en 1990 y publicó su primer álbum como solista titulado Thalía, bajo el sello discográfico Fonovisa, al que siguieron Mundo de cristal en 1991 y Love en 1992, los cuales lograron un gran éxito en ventas en territorio mexicano. En 1994 firmó un contrato con la discográfica EMI, con la cual lanzó diez álbumes de estudio y vendió 10 millones de discos.​ En 2009 firmó un contrato con Sony Music, la cual era dirigida entonces por su esposo Tommy Mottola.​ Más tarde consiguió un disco de diamante y triple certificación de su primer álbum en directo, Primera fila, al distribuir 500 000 copias en México.

