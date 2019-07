Diego Boneta publica sensual foto en la playa y fans enloquecen

Diego Boneta es uno de los hombres más codiciados del momento. A pesar de haber sido vinculado a la chilena Mayte Rodríguez, el actor sigue publicando fotografías que vuelven ‘loca’ a más de una ‘fan’ del mexicano.

A través de Instagram, el intérprete que le da vida a Luis Miguel en la serie de Netflix, compartió una fotografía 'hot'. “Mi lugar feliz”, compartió el mexicano. En la imagen se le puede ver sin polo y sosteniendo unas ramas, delante de un paradisíaco paisaje, que aparentemente sería una playa.

Las reacciones no se hicieron esperar. Más de 300 mil personas le han dado ‘corazón’ a la fotografía de Diego Boneta desnudo. En la sección de comentarios se puede leer: “Se parece a Jon Snow”, “¿Qué es esta perfección?, me está dando un paro cardíaco”, “¡Que perfecto eres!, “Diego con D de DIOS”, “Guapísimo, mi amor”, “Invítame”, “¿Por qué no me llevaste?”, fueron los comentarios de las enloquecidas seguidoras.

El actor mexicano ya tiene más de tres millones de seguidores y tras su confirmación en la segunda temporada de “Luis Miguel: La serie” seguro seguirá amasando más seguidores en la popular red social Instagram.

Diego Boneta y su noviazgo con Mayte Rodríguez

La chilena y el mexicano fueron captados durante un viaje en yate por las paradisíacas playas de Cartagena, Colombia. El medio ‘Ahora Noticias’ confirmó que se trató de un encuentro privado. El rumor se ha acrecentado en medida que ambos han viajado a distintos países para encontrarse, según informó la periodista Nelsie Carrillo.

Camila Sodi y Diego Boneta

A pesar que los seguidores de ambos actores siempre los vinculan, ellos han confirmado que solo tienen una linda amistad. La actriz Camila Sodi se encuentra intentando convertirse en la nueva ‘Rubí’ de la televisión mexicana, pues pasó el casting de Televisa, mientras que Diego Boneta se encuentra concentrado en un documental para Discovery.