Sophie Turner sufre de depresión desde que tenía 17 añosShakira recuerda entrevista con García MárquezJennifer Lawrence está de regreso en el cineLamenta partida de expresidente García

Tini Stoessel es una actriz, cantante y modelo argentina cuya fama traspasó las fronteras, en el 2012, cuando protagonizó ‘Violetta’, el gran éxito televisivo de Disney. La serie tuvo récord de audiencia en América Latina, Italia, España, Francia e Israel y devino en una gira por más de 45 ciudades de 22 países. La serie se emitió en 130 países y fue doblada en 15 idiomas.

Ahora, la actriz y cantante de 22 años se prepara para estar en la pantalla grande, desde el 16 de mayo, en una producción también de Disney, UglyDolls, donde le pondrá la voz a Moxy. Se trata de una muñeca inquieta y curiosa, quien a pesar de pasarla muy bien en Ugly Ville, decide ir al ‘Instituto de la perfección’, para graduarse y así poder ser elegida como peluche de una niña o niño.

Vinculada recientemente a Sebastián Yatra, ella, a través de su agente, pide no se le pregunte por él. Junto al nombre del cantante colombiano, la agente agrega no mencionar, además, a Pepe Barroso (su exnovio) y Lali Espósito. Y que no se le pida su postura frente a temas políticos, sociales.

“Moxy es una líder, muy soñadora que contagia esas ganas de ser feliz todos los días y lucha por lo que desea y cree. El mensaje es que hay que aceptarnos como somos y que la ‘belleza física’ es solo una percepción y que dentro de la imperfección existe lo perfecto”, comenta por teléfono desde Argentina.

“Desde el día 1 lo asumí como un gran reto, ya que no es fácil poner la voz a un dibujo. Podría sonar fácil, pero no lo es. Resultó siendo un aprendizaje y un desafío”, añade.

¿Pudiste desligarte del ‘boom’ que significó ‘Violetta’?

En su momento no sentí lo que significaba en todo nivel ‘Violetta’. Luego, me di cuenta de que fue una locura en mi vida. ❖

La actriz Sophie Turner, quien interpreta a Sansa Stark en ‘Juego de Tronos’, confesó que padece de depresión hace cinco años y que su ingreso a la serie de HBO a tan temprana edad fue un factor determinante para su condición. “El mayor reto para mí es levantarme de la cama, conseguir salir de casa y aprender a quererte a ti misma”, contó la actriz en el podcast Phil in the Blanks.

“Como a los 17 años de edad. empecé a ganar peso. Y luego tuve que enfrentarme al escrutinio de las redes sociales”, dijo. ❖

La cantante colombiana Shakira recordó ayer al fallecido escritor Gabriel García Márquez a través de un testimonio que colgó en su cuenta de Twitter.

“Me considero afortunada cuando a los 21 años lo conocí en su casa de Bogotá porque quería escribir sobre mí, nunca supe el porqué de su interés, me sentí tan interesante, pero en verdad la que quedó cautivada fui yo, por su gran sentido del humor, su calidez, su humanidad. ❖

Tras permanecer alejada de la actuación, Jennifer Lawrence le puso fin a su año sabático que tomó para dedicarse al activismo. Ahora anunció su retorno a la pantalla grande como protagonista de la opera prima de la destacada directora de teatro Lila Neugebauer.

Sobre el filme, aún sin título, Neugebauer solo adelantó que “se trata de una película íntima que quiere ser muy personal”. Se espera que el filme empiece a grabarse en junio.

Lo cierto es que con este proyecto Jennifer regresará a sus orígenes, el cine independiente, tras su debut en Winter’s Bone, que le valió una nominación al Óscar en 2011.

Como se conoce, Lawrence anunció en febrero de 2018 que iba a tomar un descanso de la actuación para enfocarse en el activismo político y el trabajo social. “Me tomaré un tiempo. No tengo nada planeado para los siguientes dos años”, dijo para luego mencionar las actividades que realizaría.

“Trabajaré con una organización intentando que los jóvenes se comprometan políticamente a nivel local. No tiene nada que ver con partidos. Es solo anticorrupción y otros asuntos, tratar de aprobar las leyes estatales que pueden ayudar a prevenir la corrupción, corregir nuestra democracia”, agregó en aquel entonces.

La intérprete, ganadora de un Óscar a Mejor Actriz por su rol en El lado bueno de las cosas, ha filmado durante los últimos siete años un promedio de tres películas anuales.

Entre sus personajes más destacados, Lawrence ha impresionado a todos con papeles como el de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre y Raven/Mystique, en las nuevas películas de X-Men. Por cierto, repetirá su papel de mutante en X-Men: Dark Phoenix, que se estrena en junio.

Lawrence actualmente no solo es una de las intérpretes más cotizadas en Hollywood, sino que también es una de las figuras mejor pagadas de la industria.

Aunque hay que precisar que la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo grande, tal como ella misma se ha encargado de denunciar en más de una ocasión. ❖

Figuras de la farándula se pronunciaron tras la muerte de Alan García. “Triste noticia al despertar. Me duele mi país. Mi deber es orar...”, compartió Pedro Súarez-Vértiz en Facebook. En tanto, en TV se suspendió ‘En boca de todos’, ‘Válgame Dios’ y ‘Magaly la firme’. ❖