¿Fabio Agostini irá a prisión? Reconocido abogado sorprende con respuesta [VIDEO]

El modelo Fabio Agostini continúa en el ojo de la tormenta, debido a que posó con el Pabellón Nacional en una fotografía, donde el símbolo patrio cubría sus zonas íntimas. Tras las ola de críticas que sufrió en redes sociales, el chico reality se defendió; sin embargo, su situación legal en el país estaría comprometido, según el reconocido abogado Tudela.

Como se recuerda, la polémica inició tras la victoria que el ex integrante de 'Esto es Guerra' tuvo en un concurso extranjero llamado 'Guerreros', donde se hizo con el título de 'El clásico de los Andes'. Para celebrar la victoria, el chico reality no encontró mejor forma de celebración que aparecer en una imagen donde besaba una copa y cubría sus zonas íntimas con el Pabellón Nacional.

"Fabio no es peruano, la competencia en la que participó no era una competencia oficial sino de entrenamiento. Es rarísimo que un español se envuelva con la bandera peruana, representando al Perú", manifestó la conductora de televisión, "Fabio Agostini no es ciudadano peruano, estaba en una televisora extranjera, en un programa de entretenimiento que no es representación oficial e independientemente de lo que yo diga, el código penal habla justamente de eso", sentenció Mónica Cabrejos para sus radioyentes.

El abogado Tudela se pronuncia

Ante las dudas generadas sobre la situación legal de Fabio Agostini, la periodista se comunicó con el abogado Tudela, quien expuso en vivo cuál sería el castigo que recibiría el chico reality por usar el Pabellón Nacional de forma irresponsable.

“Creo yo, de acuerdo a ley, ha violado un prefecto legal que está contenido el código penal al haber usado el símbolo nacional, ese es el pabellón nacional, para cubrir sus partes íntimas aun cuando el quiera señalar de que con esto estaba haciendo una representación de Perú, cosa que no era de ninguna manera real”, manifestó Tudela, condenando también el mensaje con el que Fabio intentó limpiarse en redes sociales.

La pena contra Fabio Agostini

“La pena que le podría ocasionar, siempre y cuando el procurador público encargado de los asuntos del Ministerio del Interior, de Defensa y Guerra hace suya la denuncia, es que el fiscal, a su vez, lo denuncie por delitos contra los símbolo patrios, que podrían acarrear 4 años de prisión y la expulsión del país por tratarse de una persona que debe respetar por encima de todo los símbolos patrios del país que lo acoge”, finalizó el abogado en el programa de Mónica Cabrejos.