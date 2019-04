Fabio Agostini se burla de sus detractores con irónico mensaje [VIDEO]

Fabio Agostini reacciona en redes sociales luego que se formara la polémica entorno a la fotografía en la que sale con la bandera de Perú sujetada en su cintura. La imagen fue subida tras la victoria del equipo peruano en el reality colombiano 'Guerreros vs Los otros'.

En la competencia estuvo presente Israel Dreyfus, Facundo González, Jota Benz, Ayrton García y Fabio Agostini. El enfrentamiento dio mucho que hablar en el país cafetero, donde los participantes de 'Esto es Guerra' lo dejaron todo en cada uno de los retos.

Tras la victoria, Fabio Agostini decidió alzarse con la copa y puso el símbolo patrio en la cintura. Esta acción le costó cientos de críticas en redes sociales; sin embargo, el español dejó un contundente mensaje a todos sus detractores.

"Siento mucho,pero debo comunicarles una cosa a mis 'haters'...Cada día estoy más rico", escribió el ex de Mayra Goñi en su reciente publicación de Instagram.

Ante esta difusión, los diversos usuarios de la red social en mención no dudaron en pronunciarse con duros comentarios en contra del español.

"Ese Fabio es un loquillo. Que bueno que se pueda largar del país", "A mí personalmente no me gustas y no me pareces simpático", "¿Por dónde?", "Ya pareces el Mapamundi", "Mejor cásate contigo mismo", "Un poco más de humildad no te vendría mal", "Presumido", se aprecian algunos mensajes de texto que escribieron en el Instagram de Fabio Agostini.

¿Fabio Agostini promueve la violencia contra Rafael Cardozo?

Minutos más tarde, Fabio Agostini volvió a usar su cuenta de Instagram para difundir un video en el que se aprecia la imagen de Rafael Cardozo y este mofándose del brasilero, para luego golpear sin parar a la figura que tenía en frente.

Usuarios de redes sociales indicaron que el español estaría promoviendo la violencia entre sus fans, así como también en los que siguen de cerca el reality de 'Esto es Guerra'.