Isabel Pantoja revela los motivos por los que estará en Supervivientes

La cantante española Isabel Pantoja reveló los motivos por los que aceptó participar en el reality Supervivientes y exponerse al ojo público. "Ha surgido, simplemente. Ha sido muy gratificante para mí porque siempre me ha encantado el reality. Me ha hecho mucha ilusión y lo he aceptado", dijo.

Según el presentador del programa, Jorge Javier Vásquez, el interés de Isabel Pantoja de participar en el reality, viene de 2011, después de la edición en la que participó su hijo Kiko Rivera. Además, algunos años después, la Pantoja apareció, aunque a través de una llamada telefónica, cuando su hija Chabelita se encerró en el reality.

Lo cierto es que en la entrevista concedida, Isabel Pantoja no especifica cuánto le pagarán por su participación en Supervivientes, ni los motivos económicos que pudieron llevarla a tomar esa decisión contraria a su actitud con los medios y su exposición pública de los últimos años tras su permanencia en la cárcel por blanqueo de capitales.

Se dice, que la situación de Isabel Pantoja no es la mejor pues el lanzamiento de su nuevo disco y su retorno a los escenarios, no han resultado como esperaba. Es más, se habla de que se ha visto obligada a vender algunas de las propiedades que compartió con su esposo Francisco Rivera Paquirri.