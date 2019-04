Sophie Turner hace conmovedora revelación

Sentida confesión. La actriz Sophie Turner, estrella de la serie de HBO Juego de Tronos, reveló que lleva sufriendo depresión hace cinco años y que cuando acabe la grabación se tomará un prolongado descanso. "El mayor reto para mí es levantarme de la cama, conseguir salir de casa y aprender a quererte a ti misma", contó la actriz en el podcast Phil in the Blanks.

Sophie Turner contó que debido a que asumió su personaje de Sansa Stark cuando sólo tenia 15 años, la presión afectó seriamente sus relaciones. Refiere que sufrió mucho cuando sus amigos comenzaron a ir a la universidad y a dejar sus casas y ella seguía viviendo con sus padres y trabajando. "No quería verlos. Solo lloraba y pensaba: 'No puedo salir. No quiero hacer nada".

"Me gustaba tantísimo...No podía creerme que iba a tener que pagar por ello. Todo era increíble (en la serie) Pero todo empezó a irse a pique cuando alcancé la pubertad, como a los 17 años. Mi metabolismo se ralentizó muchísimo y empecé a ganar peso. Y luego tuve que enfrentarme al escrutinio de las redes sociales y todo eso, y en ese momento fue cuando la depresión empezó a golpearme", dijo. Para Sophie Turner las redes —donde tiene más de 10 millones de seguidores en Instagram- fueron detonantes de su depresión pues la gente le criticaba su peso, su piel, su físico, su forma de actuar. "Contribuyeron. No diría que fue la razón principal, pero sí un catalizador. Me lo creía. Me decía a mí misma: 'Sí, estoy llena de granos. Sí, estoy gorda. Soy mala actriz'. Y me lo creía. Veía 10 comentarios fantásticos y los ignoraba, pero uno negativo me hundía", dijo.

"Empecé a ser muy, muy consciente de todo... Empecé a preocuparme por los ángulos (de cámara). Estaba preocupada por mi cara. Tengo una nariz grande y a todo el mundo le encanta hacérmelo notar, y era cómo: 'No sé en qué ángulo ponerme'. Me afectaba a mi creatividad. No podía serle fiel al personaje porque estaba demasiado preocupada por Sophie", reflexionaba la actriz.

Con los años, la intérprete logró mejorar su aspecto con sesiones de terapia y tratamiento. "Ahora me quiero a mí misma, o más de lo que solía, creo. No creo que me quiera mucho, pero estoy con alguien que me ayuda a darme cuenta de tengo ciertas cualidades positivas, supongo", dijo refiriéndose a Joe Jonas, quien la acompañó a la entrevista. "Cuando alguien te dice cada día que te quiere, te hace pensar los motivos por los que te quiere, y también quererte un poco más a ti misma. Así que sí, me quiero", finalizó.