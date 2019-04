Karina Calmet se solidariza con familia de Alan García tras suicidio

“Tengo mucha tristeza hoy... más allá de la política recordemos que hay familias que están sufriendo”, así reaccionó la actriz Karina Calmet en Twitter al enterarse de la situación del expresidente Alan García.

Tras confirmarse en todos los medios que Alan García atentó contra su vida al tomar un arma de fuego y dispararse en la cabeza la mañana de este miércoles 17 de abril, la actriz se animó a dejar un mensaje como signo de solidaridad con la familia.

El líder aprista tomó la radical decisión en contra de su vida tras conocer de la orden de detención preliminar del Poder Judicial por diez días en su contra, específicamente por el caso Odebrecht.

Además de la detención contra el ex mandatario, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por diez días contra el ex ministro de Transportes Enrique Cornejo, Luis Nava, su hijo José Antonio Nava, Miguel Atala, su hijo Samir Atala, Oswaldo Plasencia Contreras, Jorge Menacho, y Raúl Antonio Torres.

Antes de ser trasladado al Hospital Casimiro Ulloa, donde fue operado de emergencia, se dio a conocer que los agentes de la Policía fueron los que auxiliaron a Alan García.

De acuerdo al reporte médico al que este miércoles accedió La República, el líder aprista Alan García entró en emergencia por una "herida por paf (proyectil de arma de fuego) en cabeza".

Lo poco que se dio a conocer sobre el estado de salud del exmandatario Alan García es grave y que sufrió hasta 3 paros cardiorespiratorios.

Alan García se defendió de acusaciones en su contra

El último martes, Alan García reapareció ante los medios de comunicación para alegar que el impedimento de salida del país que cumplía era como una prisión.

"Si estoy impedido de salir del país ya es una forma de prisión. Ya no puedo ir a ninguna conferencia no puede asistir a ninguna reunión (...) estoy de alguna manera, atado. Tampoco me ofende", expresó el líder del APRA.

Sobre la información que reveló IDL-Reporteros, de que la empresa brasileña Odebrecht confesó haberle transfirió dinero a 'Chalán', seudónimo adjudicado al exsecretario personal Luis Nava, García Pérez aseguró que no tiene que responder por los actos de los funcionarios de su gobierno. "He visto lo que se ha presentado, pero espero que eso sea debidamente documento, comprobado y ratificado por las personas que tienen que hacerlo", señaló el expresidente.

Confirman muerte de Alan García

El expresidente del Perú se encontraba en las instalaciones del hospital Casimiro Ulloa donde los profesionales en salud intentaron salvarle la vida luego de que se disparara en la cabeza. Martín Vizcarra usó su cuenta de Twitter para confirmar el deceso y envió las condolencias a la familia.