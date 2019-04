Milagros Leiva se mostró incrédula por suicidio de Alan García

El líder aprista Alan García está al borde de la muerte. Los médicos informaron que el expresidente peruano se encuentra grave en el Hospital Casimiro Ulloa, donde fue operado de emergencia.

Alan García tomó la difícil decisión de atentar contra su vida al dispararse en la cabeza la mañana de este miércoles 17 de abril, tras conocer de la orden de detención preliminar por diez días en su contra, por el caso Odebrecht.

Tras el intento de suicidio registrado en su casa ubicada en Miraflores, agentes de la Policía auxiliaron al papá de Carla García y lo trasladaron al Hospital Casimiro Ulloa, donde lucha por su vida tras 3 paros cardiorespiratorios.

De acuerdo al reporte médico al que accedió La República, el líder aprista Alan García entró en emergencia por una "herida por paf (proyectil de arma de fuego) en cabeza".

Hasta el momento, fuentes oficiales han dado a conocer que el estado de salud del exmandatario es grave. A su vez han desmentido que García Pérez haya dejado de existir.

Además de la detención contra el ex mandatario, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por diez días contra el ex ministro de Transportes Enrique Cornejo, Luis Nava, su hijo José Antonio Nava, Miguel Atala, su hijo Samir Atala, Oswaldo Plasencia Contreras, Jorge Menacho, y Raúl Antonio Torres.

Mientras algunos noticieros confirmaron lo que sucedió con Alan García, ‘ATV Noticias Edición Matinal’ se demoró un poco para revelar la noticia, debido a que Milagros Leiva quería estar segura de lo que estaba pasando

Cuando Carla, productora de ‘ATV Noticias Edición Matinal’, le pidió que lea el teleprónter, la periodista expresó: “Alan García se habría… no, a ver… pero está sin confirmar, Carla. Alan García no está, no aparece. Tenemos que cuidar mucho esta información y estar absolutamente seguros, pero se habla de un incidente”.

Segundos después, Milagros Leiva solo optó por decir cuál era la ubicación del expresidente. “Alan García habría sido internado en el Hospital Casimiro Ulloa. Al parecer, algo ha pasado. Estamos buscando la precisión. Tenemos que ser muy serios en esto. Antes de dar una información, tenemos que corroborar”, agregó la figura de ATV.

Confirman el fallecimiento de Alan García

Los medios de comunicación informaron que el expresidente no pudo soportar las intervenciones que hicieron los profesionales en salud dentro del hospital Casimiro Ulloa. La institución no ha enviado un mensaje oficial.