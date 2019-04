El lado oscuro de la vida en pareja

Hace diez años, Mateo Chiarella estuvo a punto de montar La habitación azul (David Hare) en un teatro miraflorino. Incluso hizo dos lecturas con Vanessa Saba y Oscar López Arias. Pero por razones coyunturales, el proyecto se canceló.

Hoy, con el mismo entusiasmo, anuncia su estreno. Ahora con una de las mejores actrices de su generación, Andrea Luna y Sebastián Stimman (peruano radicado en el extranjero, ganador de dos premios ACE y tres premios HOLA en Nueva York).

La obra presenta encuentros apasionados, conexiones efímeras y el vacío de la soledad. Todo ello, a través de diez personajes, cinco a cargo de cada actor.

“Los personajes tienen una crisis de conexión, todos tienen eso en común, buscan en el otro lo que finalmente no encuentran en ellos”, cuenta la actriz, en un alto de los ensayos, que los presentará en escena, sin ausentarse un solo minuto del público. “Todos los cambios de personajes se hacen allí, es un ‘chambón’, pero me encanta”. Sebastián interviene y agrega “para eso nos hemos preparado. Y Mateo es un capo”.

La actriz, a quien vemos además en ‘Sres. papis’ (América TV), coincide con su director en que el vacío y la soledad son los hilos conductores de la trama. “Todos los personajes están vacíos y buscan un momento de satisfacción en el otro, algunos se dan cuenta, otros no”.

Para Sebastián, quien no trabaja en nuestro país hace diez años, La habitación azul es la mejor manera de volver. “Estoy agradecido de que Mateo me haya convocado y qué mejor que al lado de Andrea, que es una tremenda actriz. De alguna manera, quiero entregar lo que aprendí afuera, estoy en una etapa de transición entre EEUU y Perú”, revela el joven actor, quien en setiembre estrenará Yuraq (filme donde es coproductor y actor).

AFICHE Y ATAQUES

Estar frente a Andrea hablando de La habitación azul nos lleva a recordar la polémica que generó, hace unos días, cuando publicó el afiche promocional, lo que le valió comentarios ofensivos que ella ni su pareja, Pietro Sibille, están dispuestos a tolerar.

“Me insultaron, me dijeron de todo. Cuando hicimos las fotos no éramos conscientes de todo lo que originaría. En otros países ni caso, pero digamos que aquí llamó la atención de la manera equivocada. Creen que por ser una persona pública yo tengo que aguantarme todos los insultos porque me debo a mi público, no, no, yo no me debo a nadie. Yo me debo a mí misma y mi trabajo habla por mí y no tengo por qué dejar que me insulten”, nos dice.

“Me afectó emocionalmente, yo trabajo en esto, soy actriz, soy un ser humano al cual le afecta que lo insulten. Vivo en un país agresivo, inseguro, que cuando salgo a la calle me gritan cosas”, dijo la actriz, quien ya denunció a un sujeto que le enviaba videos obscenos. “Es algo que se da mucho en redes, pero no se dice mucho, por vergüenza, por miedo, pero ya saben que a mí cualquier cosa que me manden la haré pública, con nombre, apellido y DNI”, señala. ❖

el Dato