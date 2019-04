Facundo González encara en vivo a Pancho Rodríguez y lo llama “hipócrita”

Tras encarar a Paloma Fiuza por decir que a ella le parecía que Facundo González debía estar en los ‘Retadores’, el argentino aclaró que no quería estar en ese equipo porque no se llevaba bien con algunos de sus integrantes.

Al ser cuestionado en 'Esto es Guerra' sobre quiénes hablaba, Facundo González mencionó a Pancho Rodríguez y aseguró que casi todos, tanto de los ‘guerreros’ como de los ‘retadores’, hablan mal del chileno.

“Todos habían dicho que esta persona es falsa e hipócrita. A mí Pancho no me hizo nada, pero no me cierra, me parece una persona falsa, pero no solo a mí, sino a todos. No se olviden que todos que están atrás me decían: ‘tienes que tener cuidado con Pancho’”, dijo el argentino frente a la sorpresa de algunos chicos reality. “Díganselo en su cara como se lo digo yo ahora”, añadió.

Cuando Mathías Brivio le pidió al gaucho revelar los nombres de las personas que hablan mal del capitán de los ‘retadores’, el exnovio de Paloma Fiuza no dio nombres, pero retó al resto que lo haga.

“¿Sabes por qué yo pienso eso de Pancho? Porque yo he visto videos. Yo me doy cuenta”, respondió.

Gian Piero Díaz, conductor de ‘Esto es Guerra’, hizo una pausa a las declaraciones de Facundo para darle el micro a Pancho Rodríguez y le responda.

“Me da un poco de risa lo que dice porque en su discurso hay muchísima contradicción. Primero me dice que soy hipócrita, después dice que no me conoce y luego dice que todos hablan mal de mí y que todos los que me saludan son hipócritas. ¿O sea, qué quieres expresar, hermano?”, preguntó el chileno.

“Yo pienso que Pancho es una persona hipócrita por los videos que he visto (...) Los falsos son ustedes”, dijo a los chicos reality y luego se dirigió al chileno: “Se lo digo en su cara, a mí parece que sos falso y hipócrita, mírame a los ojos porque te estoy mirando”.