Captan a Romina Lozano hecha un mar de lágrimas detrás de cámaras

Cumplió su amenaza. Luego de que Jessica Newton asegurara que quedó con el “corazón roto” debido a que Romina Lozano despreció los diseños de Maritza Mendoza, la modelo aseguró que no se iba a quedar callada.

“Yo tampoco las soporto”, expresó en Instagram, en alusión a Mirella Paz y a la directora del Miss Perú. “¿Quieres que te recuerde lo que realmente pasó? No más mentiras”, añadió en su publicación.

Al inicio de semana, Romina Lozano se presentó en el programa de Andrea Llosa y Magaly Medina para contar lo que realmente pasó cuando se encontró con Jessica Newton en el Miss Universo y con los vestidos de la mencionada diseñadora peruana.

“Yo no la voy a atacar, le agradezco por las cosas que usted me dio, pero no le voy a agradecer por otras que no. Sabes Jessica que la mayoría de cosas que tú dijiste en tus redes sociales no son verdad”, señaló en referencia a la organizadora del Miss Perú.

Horas después, la joven que nos representó en el Miss Universo 2018 se presentó en el programa ‘Magaly Tv, la firme’ expresó que respeta el trabajo de Maritza Mendoza, pero que decidió no ponerse el vestido rojo de la diseñadora porque las piedras no cayeron.

Al día siguiente, Romina Lozano se comunicó con Rodrigo González y Gigi Mitre para seguir hablando sobre el tema. Además mostró pruebas de que ella sí informó a la organización de que el vestido tuvo problemas.

Para sorpresa de muchos, el programa de Magaly Medina compartió en sus redes sociales un avance del video que protagoniza Romina Lozano, en la que se ve quebrándose en el canal 9.

“Cuándo he ventilado yo mis cosas. Yo nunca las he ventilado”, se le escucha decir a la modelo, quien es consolada por dos personas.