Andrea Luna, se pronuncia sobre ataques que recibió, tras publicar afiche de obra teatral

Luego que su pareja, el actor Pietro Sibille, saliera a defenderla de los ataques que recibió tras publicar el afiche de la obra que actualmente se encuentra ensayando, la actriz Andrea Luna, se pronunció sobre la ola de comentarios inapropiados que tuvo que soportar en sus redes sociales.

Como se recuerda, hace unos días, la actriz, a quien vemos todas las noches en 'Señores papis' (América Televisión), usó su cuenta de Instagram para colgar la foto con el afiche promocional de 'La habitación azul', que se encuentra ensayando junto al actor, Sebastián Stimman, quien regresa al país luego de diez años de actuar en Estados Unidos, país donde ha ganado 2 premios ACE y 3 premios Hola en Nueva York. La trama, bajo la dirección de Mateo Chiarella, explora la perversión de nuestros roles sociales, así como el lado oscuro de la vida en pareja.

El afiche, donde se le ve junto a Stimman, recibió halagos, pero también comentarios desafortunados, que obligaron a Sibille a intervenir. "Lindo afiche, Andre. Y lamentables esos comentarios malcriados, irrespetuosos y de muy mal gusto que ha hecho alguna gente retrógrada, machista, ignorante e imbécil. Sí, tú. Habrá que explicarles con manzanas: Este es un afiche de una obra de teatro. TE-A-TRO. Pero es evidente que no saben nada de lo que significa el teatro, y menos de la elaboración de un afiche para una obra. Y si dicen que es un chiste, yo les digo, ¿Quién carajos eres tú para hacerle ‘chistes’ (muy malos por cierto) a Andrea? ¿Ella es tu amiga? ¿La conoces siquiera? ¡No! Entonces, te voy a pedir encarecidamente que respetes a las mujeres y que cojas tus comentarios y te los guardes donde mejor te acomode. Hay que ser bien cobarde de verdad para insultar, asediar o faltar el respeto a alguien detrás de una pantalla”, escribió el actor.

Ahora ha sido Andrea, quien decidió dar su punto de vista, ante la ola de agravios que recibió en su cuenta de Instagram, donde por cierto, ya retiró la foto en mención. "Me insultaron, me dijeron de todo. Cuando hicimos las fotos, no éramos conscientes de todo lo que originaría. En otros países ni caso, pero digamos que aquí llamó la atención de la manera equivocada", ha dicho en entrevista con La República, agregando que no tiene que aguantar insultos y que se había visto afectada emocionalmente. 'La habitación azul', se estrenará este 27 de abril en el Teatro Ricardo Blume de Jesús María.