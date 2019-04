Yanet García es blanco de críticas al mencionar a Dios en un post de Instagram

Yanet García se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales tras su éxito en el programa 'Hoy' de Televisa, donde brinda el reporte del clima en todo México. La popularidad de 'La Chica del Clima' se ve reflejada en su cuenta oficial de Instagram, donde ya superó los 9 millones de seguidores.

Todo lo que comparte Yanet García es muy comentado por los usuarios de la red social y al primer error de la modelo, ella se convierte en blanco de críticas.

Una clara muestra de ello es una reciente publicación de la mexicana, donde ella quiso enviar un mensaje de reflexión por Semana Santa. Los usuarios no vieron con buenos ojos su publicación y hasta la calificaron de "doble moral".

"Es difícil comprender que el tiempo de Dios es perfecto y que sus planes son mucho mejor que los nuestros. Normalmente, queremos que todo se realice a nuestra forma y en nuestro tiempo, pero Dios es tan sabio y nos ama tanto, que en ocasiones atrasa procesos y hasta éxitos porque sabe que no estamos preparados y fracasaremos. Todo tiene su tiempo. Dios no tarda, Él actúa cuando debe hacerlo. Aceptemos su perfecta voluntad, la cual es buena y agradable", expresó Yanet García en Instagram.

El mensaje de 'La Chica del Clima' no fue del agrado de lo usuarios de Instagram porque consideran que la modelo "no tiene moral" para publicar una reflexión. Los cibernautas recalcaron que la mexicana usualmente comparte fotos de su derrier.

"¿Qué raro que no compartes una foto provocativa?", "Pon subes una foto en que no se ve tu derrier", "Esta imagen me parece tan rara. Ella solo sube fotos de su derrier", "No creo nada en lo que dices" y "No creo que la voluntad de Dios tenga que ver con que enseñes tus nalgas como principal atributo", se pudo leer entre los comentarios.

Yanet García prefirió no tomar en cuenta estos comentarios y se negó a responder a sus detractores.

