TV Perú alista serie sobre hija de Francisco Pizarro

Con ‘El último bastión’, TV Perú invirtió la fórmula: en vez de apostar por lo más visto actualmente, hicieron una teleserie histórica. En el guion escrito por Eduardo Adrianzén, los protagonistas son los ciudadanos y no los héroes, y también dejó atrás la habitual postergación de la mujer y los afrodescendientes en la historia.

“Las mujeres participaron en la independencia que no hubiera sido posible sin ellas”, nos dice el escritor y periodista Hugo Coya, presidente del IRTP. Considera que uno de los puntos por los que se dejó de hacer producciones históricas fue porque no había “la garantía de que el público reaccione de manera favorable”.

TV Perú volverá a transmitir los cinco primeros capítulos desde este lunes. Luego, continuará con los restantes de manera ininterrumpida en el horario de las 9 de la noche.

-¿Cómo ha sido la tarea de evitar que suban las copias a Internet? La idea es que se vea por Netflix, ¿no?

Estamos en negociaciones con una plataforma de streaming, no puedo decir el nombre (sonríe), pero sí estamos con negociaciones muy muy serias y es altamente probable que cuando se acabe de estrenar toda la serie, vaya a una plataforma. También tenemos una propuesta para que sea emitida en la India, nos ha sorprendido (sonríe).

Nos decías que faltaba presupuesto, por ejemplo, para subtitularla en quechua. ¿Es muy lejano apostar por otra producción similar?

En realidad, el presupuesto lo aprueba el Congreso (ríe). Lamentablemente, este año estamos con bastantes restricciones, estamos pidiendo una ampliación. Pero después de ‘El último bastión’ tenemos un proyecto de coproducción con la Radio y Televisión Española. Cuando vino el rey de España, suscribimos el acuerdo.

¿De qué se trata?

Hay un proyecto que es contar la historia de Francisca Pizarro, la hija de Francisco Pizarro que es considerada la primera mestiza. Queremos contarlo en dos temporadas de 13 capítulos filmados en Perú y 13 en España, con actores, productores, directores peruanos y españoles. Nos va a dar una gran visibilidad de cara al bicentenario, pero nos abre una puerta para volver a exportar producciones.

También será la oportunidad de ver en televisión a actores que no vemos seguido, ¿no?

No solo se han quedado fuera de la pantalla, sino que han preferido no estar porque los guiones no los convencían o no les parecían adecuados. Entonces, aquí se abre otra puerta para ellos.

¿Qué cobertura tiene ahora el canal (con el noticiero en quechua, canal para niños)?

Somos el canal de más cobertura nacional. TV Perú llega al 91% y Radio Nacional como un 82%. Todavía hay un 9 por ciento de peruanos que no tiene un canal nacional y una radio nacional. Por eso siempre he defendido la existencia de IRTP.❖