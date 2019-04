J Balvin resucita ‘La Gasolina’ en Coachella

El cantante colombiano J Balvin resucitó ‘La gasolina’, de Daddy Yankee, este sábado en el primer fin de semana del festival Coachella 2019 en California. Balvin también rindió un homenaje a algunos de los referentes del reguetón y cantó un remix de ‘Rakata’ (2005), de Wisin y Yandel, y ‘La gasolina’ (2004), de Daddy Yankee, que pese a tener 15 años de antigüedad, el tema revolucionó en el escenario y se convirtió en viral en las redes sociales.

De otro lado, Justin Bieber se dejó ver en el festival, aunque no sobre el escenario, pero sí paseando por la zona vip luciendo una marcarilla en el rostro, al mejor estilo de Michael Jackson. Sin embargo, Justin Bieber no fue el único que se cubrió el rostro. Su esposa a Hailey Baldwin y la modelo y amiga de la pareja Kendall Jenner hicieron lo mismo aunque con unos pañuelos Drew House, la línea de ropa que ha lanzado Justin Bieber y que no deja de promocionar en Instagram. Para muchos, todo fue una estrategia de marketing.❖