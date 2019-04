Salim Vera se defiende tras denuncia anónima por violación [VIDEO]

Toma la acusación con seriedad. El cantante peruano Salim Vera se pronunció en el programa "Magaly TV, la firme" luego de que se hiciera viral una denuncia anónima en la red social Facebook donde lo acusaban de haber abuso sexualmente de un transexual. Los fanáticos de la banda Libido se pronunciaron en la plataforma para pedir las pruebas de la fuerte acusación contra el rockero.

A través de una llamada telefónica, el cantante Salim Vera calificó de "creación infantil" la denuncia que han hecho en la página "Me too Perú" de Facebook. El artista peruano resaltó en su defensa que hay personas malas que pueden obrar en su contra para perjudicarlo.

El periodista del programa "Magaly TV, la firme" le preguntó si sabe quiénes serían las personas que están detrás de esta denuncia anónima por violación. Él respondió que no, pero que iba a hacer hasta lo imposible para encontrar los responsables. Hasta lograrlo, él manifestó que enviaría una solicitud para eliminar la página "Me too Perú" de Facebook. No pasaron muchas horas para que la red social la saque de su plataforma.

Le consultaron a Salim Vera si tenía a Toño Jáuregui, ex integrante de Libido, en su lista de sospechoso. Él respondió que no, ya que no lo considera un hombre que actúe de esa manera. También le preguntaron sobre Daniela Darcourt, y si es que creía que ella o algún fan habría hecho la denuncia. El cantante dijo que se tomaba con seriedad la acusación, por lo que no iba a considerar ese tipo de rumores.

Salim Vera se defiende por acusación de violación en Facebook