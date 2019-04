Magaly Medina enfrenta a usuario por afirmar que vio su parte íntima en video

La conductora de televisión Magaly Medina se ha convertido en una usuaria activa en la red social Instagram. La popular 'Urraca' compartió un reciente video en el que enseña cómo usar accesorios para el cabello en distintos eventos. La figura de ATV no imaginó que iba a recibir una desafortunado comentario por parte de uno de los usuarios de la plataforma.

Un usuario en la red social Instagram vio el video que publicó Magaly Medina donde aparece haciendo un tutorial para mostrar cómo se deben usar los accesorios. El hombre vio algo en la grabación que nadie se había dado cuenta, según él, y no dudó en hacerle llegar su opinión a la conductora de televisión.

El hombre le dejó el siguiente mensaje a la presentadora de ATV. "Magaly, logré ver algo. No tienes calzón. No usas, ¿verdad?"

La conductora de televisión no se quedó tranquila y se tomó el tiempo de responder el comentario que le dejaron en la red social Instagram. Esto fue lo que respondió. "Estoy usando un enterizo de short. ¿De dónde sacas que no llevo ropa interior?"

Luego de aclararle la publicación al usuario para no recibir más comentarios inoportunos, la periodista Magaly Medina continuó respondiendo las dudas de sus seguidores, quienes no dudaron en elogiar la colección de tocados y accesorios para el cabello que posee.

El video de la polémica

Magaly Medina se quitó la ropa interior en pleno programa en vivo

Magaly Medina protagonizó un momento para la historia de la televisión cuando conducía el programa "Magaly Teve", el cual se emitía por ATV. Ella tuvo como invitada a Ruth Karina, quien le enseñó unos sensuales movimientos. En plena presentación, ella sorprendió a los televidentes al sacarse la ropa interior y mostrarla en vivo.