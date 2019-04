Romina Lozano lloró tras recibir insultos de Andrés Hurtado en televisión nacional

Romina Lozano está en el ojo de la tormenta tras las revelaciones que hizo Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, respecto a los requerimientos que habría propuesto la Miss durante su participación en el certamen.

Un vestido que fue rechazado por Romina Lozano fue el detonante para que se rompieran los lazos entre ella y la organizadora. La ex Miss Perú 2018 escogió a Xavier Córdova como diseñador y no a Maritza Mendoza, diseñadora predeterminada para la ceremonia.

Andrés Hurtado se pronunció sobre la polémica en su espacio en Panamericana Televisión y tildó a la Miss de 'chica sin cerebro' por rechazar la propuesta de la organización.

A pesar de que el conductor se rectificó en sus redes sociales, Romina Lozano no aceptó las disculpas y confesó que le dolió verlo junto a Jessica Newton en 'El valor de la verdad'.

"Mira yo quiero mencionar un tema que también me duele mucho, ver al señor Andres Hurtado sentado al lado de ella, cuando el señor me insultó a nivel nacional y yo decidí dejarlo ahí. Me dijo que soy una chica sin cerebro por no haber usado los vestidos de la señora Maritza; (Andrés Hurtado) pidió disculpas pero no me las pidió a mí", declaró Romina a Andrea Llosa en su programa del mediodía.

Luego, la Miss se refirió sobre las mujeres que sufren violencia psicológica y la campaña social que existe en los medios para acabar con esas terribles acciones.

"Si estamos hablando de empoderar a la mujer y defenderla, qué hacemos", se preguntó la ex Miss Perú 2018.

Por otro lado, la modelo dejó en claro que aún mantiene el mismo nivel de cordialidad por Jessica Newton. "A pesar de todo lo que ha pasado, yo siempre le voy a guardar respeto", afirmó.