Salim Vera se pronuncia tras acusación de abuso sexual [FOTOS]

Una alerta de denuncia en Facebook generó todo un alboroto entre los usuarios de dicha red social este lunes 15 de abril por una denuncia anónima en contra del cantante peruano Salim Vera, líder y vocalista de Libido.

La página 'Me Too Perú' compartió un supuesto testimonio anónimo que acusa al cantante Salim Vera de abusar sexualmente de una mujer transexual.

A través de la página de Facebook de Libido, Salim Vera salió a desmentir esta grave acusación. “Yo, Salim Vera (…) niego rotundamente la acusación anónima que se hace en mi contra por violencia verbal y física a través de la red social ‘Me Too Perú’”, dice el comunicado.

El intérprete peruano manifestó su repudio por la falta de responsabilidad del fanpage que hizo público una denuncia, pues aseguró que con ella solo se burla perjudicarlo.

“Expreso mi completo rechazo por la tremenda irresponsabilidad de hacer pública una falsa denuncia anónima de suma gravedad que intenta dañarme directamente y perjudicar mi trabajo sin tener una sola prueba”, continúa el comunicado de Facebook.

Salim Vera no descartó demandar a la página de Facebook. “En este momento ya me encuentro revisando las medidas legales a tomar por un posible acto de difamación”.

Además de su descargo, el intérprete de “No voy a verte más” y “En esta habitación” aprovechó el comunicado para rechazar “cualquier acto de abuso sexual y violencia contra cualquier persona”.

La supuesta víctima era una mujer trans que asegura haber sido abusada sexualmente por Salim Vera. “Sufro mucho cada día, pero el señor Vera (no) solo me insultó, (me) amenazó con golpearme si hablaba”, dice el testimonio en Facebook.

Según la página ‘Me Too Perú, la supuesta víctima es una mujer trans que asegura haber sido abusada sexualmente por Salim Vera, cuando tenía apenas 15 años. “[Vera] me invitó a su departamento y yo nunca creí que me daría a beber algo que no sé qué fue. Me quedé mareada y al otro día desperté en su cama ensangrentada. Él no estaba, así que me fui”, dice la denuncia.

“Yo no era una chica aún, parecía hombre. Desde esa época sufro de síndrome obsesivo compulsivo y tengo terror al contacto físico, me da horror cambiar de sexo pues sería violada nuevamente. Sufro mucho cada día pero el señor Vera solo me insultó, amenazó con golpearme si hablaba (yo era menor) y el miedo vive conmigo y nunca me dejará. Quisiera que se sepa esto […] y quiero que sepan quién es ese hombre”.