Cantante Bebe Rexha anuncia que sufre trastorno mental

La cantante de Pop, Bebe Rexha reveló que padece de trastorno bipolar, una enfermedad mental considerada grave y que provoca repentinos estados de ánimos, desde depresión hasta episodios maníacos.

Según su publicación en Twitter, realizada el lunes 15 de abril, Bebe Rexha habría estado experimentando los síntomas desde hace algún tiempo sin encontrar una explicación razonable hasta ahora.

“Durante mucho tiempo, no entendía por qué me sentía tan enferma. Por qué no quería salir de casa o estar cerca de la gente [...] por qué no podía dormir, trabajar o hacer música”, escribió la cantante de “Take me Home”.

Al revelar que es bipolar, Bebe Rexha dijo no sentirse avergonzada de su enfermedad mental, aunque aseguró que revelarlo a sus seguidores en Twitter la hizo llorar.

Asimismo, en otra publicación pidió a sus followers apoyarla y aceptarla tal cómo es, sin sentir lastima por ella.

“Solo quiero que me aceptes. Eso es todo. Los quiero.”, aseveró Bebe Rexha.

Las publicaciones de la cantante en Twitter fueron bien recibidas pos sus fans. Algunos incluso se identificaron con ella, al padecer también bipolaridad.

“Gracias por compartir con nosotros... Estoy luchando con esto también... Para mí es tan impresionante cuando tu artista favorito comparte eso... Siempre me ayudas con tu honestidad”, escribió un usuario.

De igual manera, la cantante de 29 años, publicó en su Instagram una captura de su tweet recibiendo más de 4 mil mensajes de apoyo.

Finalmente, Bebe Rexha anunció que su próximo álbum “Last Hurrah” es su favorito porque no oculta nada.