Kim Kardashian responde a quienes la critican por estudiar leyes

Kim Kardashian West respondió a quienes la criticaron por decidirse a sacar su título en Leyes y convertirse en abogada.

Tras anunciar su intención de conseguir su licenciatura en Derecho, la esposa de Kanye West fue blanco de burlas y críticas negativas en redes sociales. Muchos usuarios la acusaron de utilizar su fama y dinero para conseguir su título en Leyes.

En una entrevista a Vogue, Kim Kardashian West, de 38 años, anunció que desde 2018 viene trabajando para un bufete de abogados y en 2022 conseguirá su licenciatura como abogada.

Sin embargo, ante la lluvia de críticas y comentarios negativos la estrella del reality “Keeping Up with the Kardashians”, publicó este lunes 15 de abril un largo post en Instagram explicando cómo compagina su vida con sus estudios.

Según la publicación, Kim Kardashian se inscribió en 2018 en el Colegio de Abogados de California para estudiar leyes, y durante los próximos 4 años deberá llevar como mínimo 18 horas semanales de clases.

“He visto algunos comentarios de personas que dicen que es mi privilegio o mi dinero lo que me ha traído hasta aquí, pero ese no es el caso. Una persona dijo que debería "permanecer en mi carril". Quiero que la gente entienda que no hay nada que deba limitar su búsqueda de sus sueños y el logro de nuevas metas. Puedes crear tus propios carriles, tal como yo”, escribió la empresaria y modelo en Instagram.

Aunque reconoció que no terminó la universidad, Kim Kardashian aseguró contar con el número de créditos universitarios necesarios para inscribirse en la escuela de Leyes.

Asimismo, dijo que sentirse “abrumada” por las responsabilidades adquiridas.

“Mis fines de semana los paso lejos de mis hijos mientras leo y estudio. Trabajo todo el día, acuesto a mis hijos y me paso las noches estudiando", comenta en Instagram.

Al final de su post, Kim Kardashian agradeció el apoyo y asesoramiento de Erin Haney, abogada del corredor de la muerte, quien sería su mentora junto a Jessica Jackson, cofundadora de la organización pro derechos humanos #Cut50.