Zoe Gregory, la actriz porno que complica la relación entre JLO y su novio

La relación entre Jennifer López y Alex Rodríguez se ha visto envuelta en medio de un escándalo, luego que la actriz de cine para adultos Zoe Gregory revelara que la pareja de JLO le envía mensajes con alto contenido sexual.

La revelación ha puesto en jaque el compromiso de Jennifer López y el exbeisbolista Alex Rodríguez, quienes confirmaron su decisión de casarse el pasado 9 de marzo.

"JLo es increíble y no se merece esto. No me parece justo que (Alex) esté haciendo todo eso hasta poco antes de pedirle en matrimonio", dijo Zoe Gregory al tabloide The Sun hace unos días.

Pero ¿quién es Zoe Gregory? ¿A qué se dedicaba antes de ser actriz porno la mujer que está provocando muchos dolores de cabeza a la cantante?

Zoe Gregory

La exconejita Playboy tiene 44 años y antes de ser actriz de cine para adultos, fue modelo y fisicoculturista.

En la década del 2000 integró el elenco de algunas películas de entretenimiento para adultos. Actualmente se desempeña como entrenadora fitness.

Zoe Gregory es muy activa en redes sociales y suele compartir su día a día en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 121 mil seguidores.

Recientemente, Zoe Gregory busca sacarle provecho a la situación y prepara un espectáculo porno en el que los asistentes también podrán “preguntarle sobre sus supuestos encuentros con la pareja de Jennifer López”, según recoge Page Six.

El compromiso entre Jennifer López y Alex Rodríguez

Luego de dos años de noviazgo, el pasado 9 de marzo Alex Rodríguez le entregó un costoso anillo a Jennifer López para pedirle que se convierta en su esposa.

La pedida se dio en una playa, a donde habían llegado la pareja para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

El propio Alex Rodríguez mostró en Instagram una fotografía del anillo con un mensaje que decía que la cantante le había respondido que sí.

El anillo tiene un diamante en corte esmeralda de entre 10 y 15 quilates y, según Andre Brown, presidente de WP Diamonds, cuesta 1 millón de dólares aproximadamente.

La historia de amor de Jennifer López y Alex Rodríguez

Los rumores de su relación comenzaron en febrero de 2007, aunque al principio la pareja intentó ocultar su relación a los papparazzis y al público en general. Ambos se conocieron Ambos en el 2004, cuando estaban casados con sus ahora exparejas: ella con el salsero Marc Anthony y él con Cynthia Scurtis, madre de sus dos hijas.

Perdieron contacto hasta que, según contó la misma Jennifer López, se encontraron en un restaurante y ella se acercó a saludarlo.

Desde esa fecha, se inició su historia de amor. Alex la invitó a cenar y poco a poco nació el amor entre ellos.