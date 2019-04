“Me identifiqué conmuchos aspectos del personaje”

Gloria Bell es el remake hollywoodense de una de las películas latinas más aclamadas y llega a las salas este jueves con la ganadora del Óscar por Siempre Alice, Julianne Moore. La chilena Paulina García fue la mejor actriz en el festival de Berlín y, de acuerdo con las primeras críticas, esta adaptación filmada en las calles de Los Ángeles, es un caso diferente al remake de El secreto de sus ojos, que dejó mal parada a Julia Roberts.

Aquí Moore protagoniza el retrato íntimo de una mujer madura, divorciada, que, a pesar de los conflictos familiares, disfruta de su vida social. La actriz sostiene que se sintió “inspirada” al ver la película original y lo que proponía el director Sebastián Lelio, que también dirige el remake. “Nunca había visto algo parecido, tan realista y vibrante... Por la manera cómo esta mujer sumamente común era colocada en el corazón de la narrativa”, dice la actriz, quien a primera vista, no tendría tantas similitudes con su personaje: mantiene uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood con Bart Freundlich, con quien se casó en el 2003. Esto respondió a Sony Pictures.

¿Qué te atrajo del personaje?

Es alguien que se ha comprometido con su vida, que ama a sus amigos y a su familia. Le gusta salir a bailar porque adora la danza. Lo maravilloso es que muy raramente puedes ver una película tan centrada íntimamente en la vida de una sola mujer, de una mujer común, con una vida ordinaria. Yo misma me identifiqué con muchos de los aspectos del personaje. En mi opinión, algo de lo más emocionante es que los únicos que podrán apreciar a Gloria en su totalidad son ella y el público. En la cinta, nadie más la puede ver de esta manera. Ni su madre ni sus hijos, ni su novio ni sus amigas pueden verla enteramente, apenas detectan pequeños fragmentos de esta mujer.

¿Cómo creaste la apariencia de Gloria?

Una de las cosas que me interesa como actriz son esos significantes que la gente despliega con su atuendo o su peinado. A veces esto te llevan a las fuentes y orígenes de las personas y, como decidimos trasladar esta historia a Los Ángeles, yo le dije a Sebastián que, tomando en cuenta que este era el lugar en donde ella vivía y había crecido, el personaje tendría que ser una rubia. Quise que tuviera una apariencia particular, de rubia californiana, y lo conseguimos.

Cuando decidieron llevar la historia a otro lugar, ¿qué te hizo decidirte por Los Ángeles?

Fue mi primer instinto. Yo vivo en la Ciudad de Nueva York, por ello me gusta filmar ahí (risas). Así que no pude creerlo cuando Sebastián me hizo la pregunta y las primeras dos palabras en salir de mi boca fueron ‘Los Ángeles’. Pensé, ‘Ah, ahora me he comprometido y tendré que ir a L.A.’ (Risas) Pero no podía imaginar otro lugar para la trasposición de esta historia. Podía imaginarla en su auto, con esa sensación de aislamiento a pesar de la cercanía de todas las cosas. Encajó perfectamente, qué locura.

¿Podrías decirnos algo acerca de la manera cómo Gloria se relaciona con la música?

Me gusta muchísimo que las canciones de la película sean tan específicas, en el sentido de que todo mundo las conoce y alguna vez las habrá escuchado en la radio. Escogimos un cierto estilo romántico con el componente emotivo capaz de fomentar una identificación en Gloria, pero asimismo tenían que ser… canciones que pudiésemos pagar (risas). Ese fue el otro punto, claro está, por lo que nos sentimos restringidos en lo tocante a lo que era posible conseguir.

“Fue un desafío bailar”

Para la cinta, la actriz hizo un semidesnudo al que calificó como necesario. “Es parte de”, le dijo a la revista People. El mayor reto en Gloria Bell -en el que se escucha A Little More Love de Olivia Newton-John y Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyle- fue bailar salsa por primera vez.

¿Tuviste dificultad con las escenas de baile de la película?

Por lo que sabemos, John Tuturro es un bailarín tremendo. John Tuturro es un auténtico bailarín. John baila y toma clases de salsa, y yo ni soy bailarina ni alguien que haya experimentado con la salsa alguna vez en su vida. Me gusta mucho aprender algo nuevo, así que me emocionó poder lidiar con esto, intentar moverme. Y me gusta bailar, pero a Gloria le fascina el baile. Así que la idea de poder expresar tu amor por la vida y tu júbilo por estar físicamente viva me pareció muy interesante y, por supuesto, todo un desafío. Pero claro que contar con un compañero como John, quien sabe de todo esto, elevó la situación a otro plano.

¿Qué deseas que se extraiga de la cinta?

Sebastián dijo algo maravilloso, que cuando termina de ver una película, lo que desea es sentirse inspirado por la vida. Y así me sentí cuando vi la versión original… Pensé, ‘Tengo que trabajar con este tipo’. Su manera de ver el mundo... Eso es lo que necesito en la vida. Y me parece que eso es lo que deseo que la gente se lleve cuando vea la película. Quiero que se vayan pensando que aman estar vivos y que quieren continuar haciendo lo que están haciendo sin dejar de conectar con otros seres humanos. Quiero que se sientan inspirados.

¿Con qué aspecto se pueden identificar?

Gloria quiere lo que todo el mundo quiere. Quiere una vida plena, quiere sentirse bien con sus interacciones. Prodiga un amor increíble y es muy generosa. Una de las cosas que me gustó de Gloria es su manera de relacionarse con los demás así como lo mucho que le importan los que comparten su vida. Y no olvidemos todo lo que intenta hacer por los demás la mayor parte del tiempo. Por eso me parece que anhela mantener vivas sus relaciones con su familia, sus amistades y los hombres con los que se ha involucrado. Una vez Joseph Capmbell escribió que la gente no busca tanto el sentido de la vida como la sensación de estar viva, y pienso que esto es verdad para Gloria y para nosotros. Creo que busca ese sentimiento de estar viva.❖

TEMAS

Impresa