Ezio Oliva hace impactante revelación sobre su relación con Karen Schwarz

El músico Ezio Oliva no se cansa de publicar a través de sus redes sociales momentos junto a su esposa Karen Schwarz y su hija Antonia.

Los seguidores de Oliva caen rendidos cada vez que el cantante sube algo de la pequeña y los comentarios no tardan en llegar.

En una entrevista con el programa de Magaly Medina, 'Magaly: la firme', el esposo de Karen Schwarz reveló que desea tener otra niña.

La confesión llegó cuando la conductora le consultó si desea tener más hijos, a lo que el cantante dijo: "Sí, si me gustaría y si me preguntan, me gustaría tener otra hija".

Las palabras del artista causaron gran asombro en Magaly, pues ella señaló que, por lo general, cuando los papás tienen niñas ya no desean tener más hijos.

Hace unos días, Karen Schwarz y Ezio Oliva celebraron a lo grande el cumpleaños número 2 de Antonia. La conductora de 'Mujeres al mando' se encargó de publicar las fotografías en sus historias de Instagram.

Oliva también compartió parte de la celebración con una tierna dedicación. "Eres lo mejor y más lindo que me ha pasado en la vida, que seas siempre muy feliz hijita preciosa", escribió el músico peruano.

Cabe mencionar que, hace poco, Karen tuvo que pronunciarse sobre una foto donde apareció su esposo con la actriz mexicana Michelle Vieth.

Los seguidores de la modelo empezaron a cuestionar el acercamiento que había entre los artistas. Sin embargo Schwarz puso paños fríos a la situación, dejando en claro que en su relación existe la confianza.