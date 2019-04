Esposa de Pedro Gallese lo conmueve con detalle por el Día Internacional del Portero

Pedro Gallese fichó por Alianza Lima y se convirtió tal vez en el jale más importante de la presente temporada de la Liga 1. Sin embargo, los resultados no han sido tan favorables para el equipo íntimo, sobre todo en la Copa Libertadores.

En medio de la crisis que atraviesa Pedro Gallese y Alianza Lima, su esposa Claudia Díaz aprovechó el Día Internacional del Portero, que se celebra cada 14 de abril, para dedicarle un conmovedor mensaje.

“Feliz día a todos los porteros, a todos esos héroes que dejan la vida bajo los tres palos. Feliz día a un portero en especial que no solo es héroe en las canchas sino también en nuestras vidas, feliz día al mejor de los mejores para mí @pedrogallese1”, expresó la esposa de Pedro Galle en Instagram.

Junto a su mensaje, Claudia Díaz compartió una fotografía de Pedro Gallese atajando la pelota tras un tiro de Lionel Messi, en la que también dejó un mensaje emotivo.

Claudia Díaz resaltó la labor de un arquero, quien muchas veces no es tan reconocido como los delanteros. “Ser portero es permanecer solo bajo los tres palos. Es no ser el más reconocido del equipo. Es saber que tus intervenciones no cuentan como goles, pero tus errores sí”, expresó la mujer en Instagram.

“Pero recuerda… es poder ser el héroe cuando todo está perdido. Es saber que en los penales tú eres decisivo. Es saber que en cada portería hay solo uno, y has logrado llegar ahí. Es saber volar sin tener alas. Es ser un ángel salvador”, añade la mamá de los dos hijos de Gallese.

¿Por que cada 14 de abril se celebra el Día Internacional del Portero?

Esta fecha nació para rendir un homenaje a Miguel Calero, portero colombiano que falleció en el año 2012 y que el 14 de abril cumplía años. La iniciativa liderada fue por la marca de guantes Rinat.

Para los que no lo sabían, “Calero era un portero que entregó toda su pasión, talento y profesionalidad” en cada una de sus intervenciones. Se le conocía como el ‘Condor de los Andes’.

Miguel Calero, quien destacaba por sus salidas ofensivas al más puro estilo de René Higuita, disputó alrededor de 950 partidos e hizo historia por ser el portero que detuvo a Martín Palermo en tres penaltis, durante el 3-0 de Colombia a Argentina en la Copa América de 1999.