Conoce al músico peruano que participa en álbum de la serie 'Game of Thrones' [VIDEO]

La octava temporada de la serie Game of Thrones tendrá su propio álbum musical inspirada en toda la historia y llevará como nombre "For The Throne". La sorpresa del disco inspirado en la famosa producción de HBO es la participación del músico peruano A.Chal junto a la cantante española Rosalía.

En Twitter, HBO y Game of Thrones compartieron el tráiler del álbum donde colaboran varios artistas musicales de diversos estilos, en esta hace su aparición el nombre del rapero peruano A.Chal. El lanzamiento oficial de la producción se lanzará el 26 de abril coincidentemente cuando miles de fanáticos están viendo la último temporada de Juegos de Tronos.

Pero, ¿quién es realmente A.Chal y por qué Game of Thrones lo ha considerado en su álbum oficial? Como un adelanto, te contamos que el rapero peruano participó recientemente en el festival musical Lollapalooza Chile 2019.

Alejandro Salazar, nombre real de A.Chal, es considerado como una de las promesas R&B y el hip hop de Estados Unidos. Lanzó su primera producción musical extendida (EP) en el 2013 titulado como 'Ballroom Riots' y desde ese entonces el éxito le sonríe.

A.Chal tiene 24 años y nación en Perú, sus primeros años de vida las pasó en tierras incas. Su familia migró a Estados Unidos, por lo que Alejandro Chal creció en Queens, Nueva York. Su interés por la música lo hizo mudarse en el 2010 a Los Ángeles para dedicarse completamente a su pasión.

A.Chal junto a su madre en 1994.

En el 2015, la revista Pigeons & Planes nombró al músico peruano como uno de los mejores nuevos artistas del año. A.Chal logró varios éxitos en su carrera, entre ellas están: "Love N Hennessy", "To The Light", "Round Whippin", "GAZI", temas que tiene miles de reproducciones en YouTube y Spotify.

Muchos de sus videoclips están inspirados en la cultura peruana. Es más, algunos de estos se ha filmando en Cusco, y otras zonas céntricas del Perú. A.Chal está emocionado de colaborar con el nuevo álbum musical inspirada en la serie Game of Thrones, así lo expresó en Twitter. Sus seguidores aprovecharon la publicación para felicitarlo.

En el disco participan los artistas, A$AP Rocky, Chloe X Halle, Ellie Goulding, Jacob Banks, James Arthur, Joey BadA$$, Lennon Stella, Lil Peep, Maren Morris, Matthew Bellamy, Mumford & Sons, Rosalía ft. A.CHAL,SZA, The Lumineers, The National, The Weeknd, Travis Scott, Ty Dolla $ign y X Ambassadors.

Por ahora, ya se puede pre-ordenar 'For The Throne', el álbum presentado por Game of Thrones en Twitter, el cual está producido por la casa discográfica Columbia Records: http://smarturl.it/ForTheThroneAlbum

Te compartimos las mejores canciones del músico peruano A.Chal

1. To the Light

2. A.Chal - 00000

3. Love N Hennessy ft. Nicky Jam

4. La Dueña ft. Darell