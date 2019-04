Kourtney Kardashian se quita la ropa para promocionar negocio

La hermana mayor del clan Kardashian, Kourtney Kardashian, inauguró su página web 'Poosh' con provocativas imágenes que causaron gran alboroto entre sus seguidores.

La socialité recurrió a su cuenta de Instagram para anunciar su nuevo proyecto. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la empresaria optó por lucir ligera de ropa para invitar a los usuarios a visitar su tienda online.

El portal de Kourtney está enfocado en el en el mundo del bienestar y un saludable estilo de vida, pues como se sabe, ella es una fanática de la vida natural.

En una de las fotos se puede ver a la estrella y madre de tres niños en topless, mientras sostiene una tableta electrónica. "Estamos en vivo", fue el titulo que puso a la provocativa imagen.

La web también abordan temas relacionados con viajes, maternidad, pero toco con un toque de erotismo.

En el portal, la celebridad escribió porqué decidió abrir este nuevo proyecto. “Decidí lanzar Poosh porque sentí que faltaba algo en el espacio del estilo de vida saludable. La vida sana recibe una mala reputación; Es como si a ti te importara lo que pusieras en tu cuerpo, entonces no eres sexy ni genial. Pero esto no es cierto, y Poosh está aquí para demostrarlo".

La hermana de Kim Kardashian recibió muchos elogios por lucir muy bien a sus 39 años. Sin embargo, no faltaron los detractores que la criticaron por recurrir al desnudo para promocionar su tienda virtual.

Cabe mencionar que, en los próximos días, la estrella de 'Keeping up with the Kardashians' cumplirá cuatro décadas.