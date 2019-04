Daniela Darcourt pide disculpas entre lágrimas tras cancelar concierto

Nuevamente en el ojo de la tormenta, la salsera Daniela Darcourt tuvo que suspender una presentación musical tras dificultades en su salud.

A manera de disculpa, la intérprete de 'Señor Mentira' realizó un video de Facebook para explicar los motivos que llevaron a cancelar su concierto.

"Hace un momento llegué aquí a 'Cava' (local donde Darcourt debió presentarse) pensando que podía culminar con mis presentaciones, pero en este momento tengo fiebre. Me duele mucho la cabeza, me acabo de descompensar y estoy camino a la clínica", señaló.

"No me puedo presentar porque lastimosamente el cuerpo ya no me da y mañana tengo que seguir con un itinerario internacional importante. Estoy en deuda con ustedes", agregó la cantante peruana.

En otro momento de su video, Daniela Darcourt pidió una reprogramación y así reencontrarse con el público que la estuvo esperando en centro nocturno.

"La siguiente fecha es reprogramada, van a tener entradas gratis absolutamente todos. Así que los espero la siguiente semana. Las disculpas del caso. Muchas gracias", finalizó.

Ante este mensaje en Facebook, los usuarios utilizaron la sección comentarios para criticarla sin piedad: "Creo que es una total falta de respeto", "La diva se enfermó justo cuando le toca cantar" y "Mejor que no haya ido, igual cantaría puro cover".

No es la primera vez que Daniela Darcourt es blanco de críticas por no concluir un concierto. La salsera tuvo un altercado con el rockero Salim Vera al llegar tarde al 'Alternativo Music Festival'.

La joven cantante llegó tarde al mencionado evento musical y finalmente interrumpió la presentación de Libido, banda que si llegó a tiempo.