Modelo paraguaya denuncia a Alexis Sánchez por 'ilusionarla' con romance

El futbolista chileno Alexis Sánchez se encuentra en el ojo de la tormenta, luego que la modelo paraguaya Mirtha Sosa revelara en una entrevista que el hombre de 30 años la engañó.

Según la mujer, quien reside hace años en España, el jugador del Manchester United se comunicó con ella a través de redes sociales y de esa manera nació la supuesta relación virtual.

"Me escribió en el Instagram y luego me pidió mi número. Comenzamos escribiendo y conociéndonos. Hacíamos videollamadas y yo me metí muchísimo porque creí en él y en sus mentiras", contó Sosa al diario Crónica de Asunción de Paraguay.

"Me envió pasajes para viajar junto a él, pero no fui. Le dije que si iba, tenía que ser como alguien a quien mostrar. No iba a ser una más del montón que iba ir un ratito y listo", añadió.

Sin embargo, todo se vino abajo cuando Sosa se enteró que no era la única mujer en la vida del Alexis. "Me negó todo. No sé cómo puede haber una persona así. Las 24 horas me hacía videollamadas, celaba por todo el mundo, no me dejaba hacer nada. Me hizo la vida imposible, yo ya no tenía vida, vivía para él. Me enamoré de ese hombre, no quería saber más nada de nadie, aseveró.

A pesar de todo, Sosa agradeció a Sánchez, pues el futbolista la ayudó a superar un terrible momento.

"Es una cosa muy fuerte que voy a contar de mi vida. Casi me quité la vida y fue justo cuando le conocí a él. Me ayudó en todo sentido. Estuvo conmigo, sicológicamente me levantó y eso le agradezco, pero pensé que valía la pena", manifestó.

Luego de hacerse publica la entrevista, la modelo utilizó su cuenta de Twitter para enviarle un mensaje directo al futbolista.

"Eres lo peor, me engañaste Alexis Sánchez. Espero tu denuncia, pero esto no tiene nombre", se lee en la red social de Sosa.

Mirtha Sosa le declara su amor al Real Madrid