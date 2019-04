Karina Calmet y Ebelin Ortiz protagonizan fuerte discusión tras publicitar obra de teatro

Ebelin Ortiz nombró a Karina Calmet en un 'tweet' donde señaló que la polémica actriz habría recomendado 'no asistir' a la obra donde ella participa. Sin embargo, la actriz de 'Al fondo hay sitio' la tildó de mentirosa y la acusó de difamación en las redes.

"Según Karina Calmet no deberían ver 'Orlando' qué va de miércoles a lunes a las 8pm en el Teatro El Británico" escribió Ortiz y adjuntó la foto de un comentario en contra de la obra, publicado en un diario local. Pero el texto estaba firmado por otra persona y en ninguna parte se lee el nombre de Karina Calmet.

Por lo que, la actriz respondió pidiéndole a Ortiz que no mienta, pero ella en lugar de rectificarse, agradeció que la haya mencionado y publicitado su obra.

"Señores del Teatro El Británico su actriz Ebelin Ortiz está mintiendo y diciendo que yo he dicho que no vayan a ver su obra.

Les pediría, por favor, que no utilicen mi nombre para difamar y le expliquen a su actriz que mintiendo no se logra nada.

Gracias", escribió Calmet.

Pero la discusión continuó, pues, Ortiz no se quedó callada y le respondió con imágenes de las definiciones de la palabra 'difamación' y negó que haya causado menoscabo de su honor y dignidad.

"Hola Karina Calmet aquí te dejo algunos conceptos del término “difamación”, yo no he causado menoscabo a tu honor ni dignidad. Tú tenías la opción de mencionarme o no, y decidiste hacerlo. ¿El resultado?, tus seguidores le dieron “me gusta” y “retuit”, con lo cual se cumplió mi objetivo: que me menciones. Te agradezco infinitamente. Con lo que no estoy de acuerdo es que algunas personas te hayan agredido. En el juego de Twitter, los insultos y agravios deberían desaparecer.

Gracias, otra vez Karina Calmet por darme importancia". escribió Ortiz.

Los usuarios de Twitter, sin duda, no se hicieron esperar con sus críticas y acusaron a Ebelin de mencionar a Karina Calmet como recurso para publicitar su obra de teatro que es financiada por el Estado.

"Estimada Karina Calmet, muchas veces, como es el caso de Ebelin Ortiz, los actores realizan trabajos mediocres y no tienen el respaldo de la gente y necesitan generar polémica", escribió una usuaria.