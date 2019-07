Alejandro Sanz da polémico comentario sobre la igualdad de género

El cantante Alejandro Sanz causó sorpresa con sus declaraciones al responder a las críticas que vienen recibiendo algunas de sus últimas canciones.

Como parte de la promoción de su decimosegundo álbum titulado 'El Disco', el artista ofreció una entrevista al Periódico de España. El español aprovechó la oportunidad para referirse a la portada de su nuevo disco y a la polémica que han generado algunos de sus temas que han sido señalados como "sexistas".

Alejandro Sanz explicó que la lucha por la igualdad de género tiene un largo camino por recorrer y aseguró que él siempre estará dispuesto a colaborar por esta causa. "Creo que nos hemos vuelto un poco locos. Hay mucho trabajo que hacer en materia de igualdad, y por supuesto, aquí tienen un socio, un aliado y un cómplice", manifestó el intérprete de 'Mi soledad yo'.

Luego de ello, dijo que de ahora en adelante tratará de que sus canciones no resulten ofensivas para nadie; sin embargo, aclaró que no está de acuerdo en que el problema de la igualdad de género radique en las mismas.

“Obviamente si nos ponemos a revisar todo lo que se dice en una canción, nos quedaríamos con muy pocas. Y deberíamos empezar a quemar libros como ‘El Quijote’. No hay que perderse en los detalles y sí hacer el esfuerzo, a partir de ahora, de intentar que las letras no ofendan a nadie, pero no creo que el problema de la igualdad esté en mis canciones, sinceramente”, señaló Alejandro Sanz.

Hace unos meses, un colectivo feminista cuestionó al español por las letras de sus canciones, entre ellas, ‘No Soy una de esas’, colaboración con Jesse & Joy.

