Laura Bozzo luce trabajada figura en diminuto bikini

La conductora Laura Bozzo causó gran alboroto entre sus seguidores tras subir una fotografía en su cuenta de Instagram donde lució su esbelto cuerpo en un traje de baño color negro.

"Después de lo peor Dios siempre te manda lo mejor, desde el paraíso y orgullo de México, Acapulco, bendiciones para todos", escribió la presentadora de 67 años.

Los fans de la 'abogada de los pobres' no dudaron en halagar su figura: "Cuerpazo Laura, ¿cómo hiciste para controlar siempre el peso? Felicidades", escribió una seguidora.

También llegaron los comentarios ácidos de algunos usuarios que se burlaron de su edad:Que alguien le avise que ya se murió", escribió un detractor de Laura.

Sin embargo, los seguidores se percataron de un ligero cambio en Bozzo. Los fans de la ex de Cristian Zuárez especularon sobre un aumento de busto. "Te quedaron muy bien tus bubis,el dinero todo lo puedes comprar,tristemente el amor no", comentó una curiosa.

Hace poco, Laura Bozzo concedió una entrevista al portal Infobae, donde habló de su vida amorosa y de la terrible operación que casi le cuesta la vida.

“Me han traicionado parejas, me ha traicionado gente con la que he trabajado, me han traicionado amigos. Por eso ahora vivo sola. Me falta un perro que es más leal que el hombre. Preferiría un perro antes que tener un hombre en mi cama”, comentó

“Me hice una operación para sacarme el útero y los ovarios para evitar el cáncer y cortaron el intestino, vino un shock séptico, estuve muerta 20 minutos. Me quedé ocho meses con un hueco en la barriga", señaló.

Operación casi termina con la vida de Laura Bozzo