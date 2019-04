Juliana Oxenford responde a burlas por lucir supuestamente como la 'Chimoltrufia'

A través de Instagram, la periodista Juliana Oxenford generó todo tipo de comentarios en una reciente publicación, en la que aparece muy diferente a su estilo de siempre.

Juliana Oxenford, quien se ha ganado seguidores y también detractores por su forma de enfrentar a sus entrevistados sobre las problemáticas sociales y políticas que se producen en el país, sorprendió el viernes último a sus seguidores al aparecer con una apariencia diferente.

La periodista del noticiero ‘90 Central’ compartió una fotografía en la que luce con el cabello corto. Además en la imagen se ve que Juliana dejó de lado su característica cabellera rubia por una negra.

"Jugando con pelucas. Me encanta este corte pero admito que no me atrevo a hacérmelo", expresó la hija de Marcelo Oxenford junto a la foto que dejó impactados a sus miles de seguidores.

Con su reveladora foto subida a Instagram, la figura de Latina demostró su gusto por arriesgar con su imagen, pero no fue ajena a las burlas por su nuevo look, incluso fue comparada con la ‘Chimoltrufia’, personaje creado por Roberto Gómez Bolaños para la serie ‘Chespirito’.

"Disculpa el atrevimiento pero hay un aire a Florinda Meza en algún sketch de Chespirito. Saludos desde Arequipa", “No te queda bien....dejate así como estás”, “Estilo francés....No... ¡Quédate como estas!”, “¿Eres tú, Chimoltrufia?” y “Pareces otra. Pero nada mal. A las finales eres bella y te queda bien cualquier estilo, siempre y cuando tú te sientas cómoda con ello”, fueron algunos de los comentarios que más llamaron la atención de los usuarios de Instagram.

Tras las diversas reacciones, Juliana Oxenford reveló que fue víctima de bullying, pero tomó con humor la curiosa comparación. En el video demostró que todo se trató de una simple peluca que usó con la intención de probar un cambio de imagen.

“Se han burlado muchísimo por mi look de pelo negro. Ahora les voy a mostrar. Me han dicho de todo, pero a mí me gusta el pelo chiquitito, de repente no negro. El tema es que para que después me crezca va a ser un problema. Me han hecho bullying”, expresó la comunicadora de Latina.

Por otro lado, en otra de sus historias de Instagram, Juliana Oxenford contó a sus fans que será parte de un proyecto. Aprovechó su publicación para enviar una indirecta a sus colegas.