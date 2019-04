Sheyla Rojas quiso presumir nuevo look y usuarios la califican de "vieja"

Luego que Pedro Moral reveló detalles de la relación sentimental que mantuvo con Sheyla Rojas, la presentadora de televisión viene siendo blanco de críticas en sus distintas publicaciones de Instagram.

Todo lo que comparte la conductora resulta ser desagradable para sus propios seguidores, quienes aprovechan la sección comentarios para hacer bullying cibernético.

Ello quedó comprobado en una reciente publicación de Sheyla Rojas, donde ella quiso presumir su nuevo look para en el programa 'Estás en Todas'. Según se pudo ver en la instantánea, ella luce muy feliz al lado de sus compañeros Mario Hart y 'Choca' Mandros, pero sus fans no estuvieron de acuerdo con su atuendo y su apariencia en general.

"Te vi hoy. Hija ya estás bien matada. Es la edad o los retoques no están funcionando. ¡Demándalos!", "Ya te choca la edad, estás ya viejita", "La gallinita viejita" y "Antes me caías bien, ahora me llegas. Oye y no te olvides de hacer algo para tus piernas porque están horribles", se pudo leer entre los comentarios de la red social.

La presentadora se negó a responder a estos comentarios negativos sobre su persona, pero finalmente anunció que estará de vacaciones hasta nuevo aviso.

Pedro Moral reveló secretos de su relación con Sheyla Rojas en 'El Valor de la Verdad'

Pedro Moral contó detalles de la relación sentimental que tuvo con la conductora Sheyla Rojas en la más reciente edición de 'El Valor de la Verdad'. El empresario sorprendió a propios y extraños con sus revelaciones, pero sin duda lo que más llamó la atención fue cuando reveló que quedó endeudado por complacer los caprichos de su expareja.