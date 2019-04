El regreso de Alessandra Fuller

“Entre la universidad (estudia dos carreras), el cine y mis eventos ya no tengo tiempo casi para nada”, nos dice al hilo telefónico la joven actriz Alessandra Fuller (24), quien celebra que la película A tu lado no solo ya esté en los cines de Japón, sino pronto en Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein y Alto Adigio.

La cinta que dirigió Martín Casapía (alista La Foquita: el 10 de la calle) es una comedia romántica que protagoniza con Andrés Vílchez, su pareja en ‘Ven, baila, quinceañera’.

“Este año, felizmente, acabo las dos carreras”, dice respirando aliviada tras salir de dar un examen. Fuller ya tiene su agenda llena hasta fin de año: una serie para televisión, dos películas (una de ellas Recontraloca, dirigida por Giovanni Ciccia), viajes a México, donde deberá escuchar algunas propuestas y sus eventos con diversas marcas (tiene en Instagram 2 millones 200 mil seguidores).

¿Sorprendida por el estreno de A tu lado en Europa?

Sí, es una linda historia que sigue presentándose en festivales y recibiendo reconocimientos. Que se vea ya en Japón y pronto en Europa demuestra que el Perú está produciendo contenidos de calidad. El otro día me escuché en japonés, fue una experiencia loquísima. Me dicen que viene la secuela.

En televisión grabarás ‘Princesas’ (coproducción de ProTV y América TV). ¿Humanizarán a las princesas?

Sí, serán como las princesas de Disney llevadas a la realidad. Con sus virtudes y defectos, unas buenas, otras no tanto en un universo completamente diferente a lo que se ha visto en televisión. Y habrá un ‘elencón’ de experimentadas figuras que nos ayudarán a seguir creciendo en este oficio. Se grabará a mediados de setiembre.

Tú serás una de las princesas. ¿Las otras son Flavia Laos y Mayra Goñi, tus compañeras de la exitosa ‘Ven, baila, quinceañera’?

Yo seré una, las otras princesas no las puedo revelar. Aparentemente, sí.

Mucho se ha hablado del distanciamiento que has tenido de Flavia y Mayra. ¿Qué fue lo que realmente pasó?

Sí, actualmente estamos distanciadas. No hay una amistad definitivamente y no tengo problemas en decirlo porque no voy a mentir, tampoco me gusta maquillar la realidad. Simplemente, si me preguntan qué pasó, no diré el motivo, pero sí, no somos amigas. La razón prefiero reservármela porque siento que es algo privado y para no contar cosas de otras personas prefiero callar. Soy de la filosofía de que hay que entregar amor, esto es un círculo, todo te regresa. Por eso prefiero comentar solo cosas positivas. Solo desearles lo mejor, siento que son chicas muy talentosas y nada, a pesar de equis motivos, siempre les voy a desear lo mejor.

¿Crees que será fácil o tenso el momento en que tengan que volver a reunirse para trabajar?

Creo que lo personal no tiene que afectar lo profesional. Las tres somos profesionales y podemos llevar de la mejor manera un proyecto para que este salga adelante sin que los temas personales puedan interferir. No tengo ningún problema en trabajar con ellas porque, finalmente, el respeto es la clave de todo y eso no va a faltar.

¿Tal vez las distancias se puedan acortar con la convivencia?

Creo que sí, finalmente somos seres humanos y en esta vida todo es conversable. Con Flavia hemos tenido un acercamiento, hemos conversado y digamos que la relación no será la misma de antes, pero las cosas se han dejado en un buen término, en tono cordial. El tiempo dirá qué pasa. Con Mayra no he tenido ningún contacto desde hace mucho tiempo, lo dejo al tiempo. Al comienzo hubo una amistad muy bonita y la verdad las llegué a considerar como hermanas a ambas... Uno no sabe que pueda pasar más adelante. Creo que perdonar y dejar atrás las cosas del pasado es divino.

A Pablo Heredia, tu ex, siempre le están preguntando por ti.

Bueno, entiendo que el haber tenido una relación mediática es la consecuencia de todo eso. Yo me mantengo al margen, no estoy pendiente en absoluto de nada. No tengo contacto hace mucho, le deseo lo mejor.

¿Volverías a trabajar con él?

Cuando terminamos, tuvimos que seguir grabando por tres meses más en ‘Te volveré a encontrar’, fue una prueba de fuego. Me considero profesional y ‘chancona’ y jamás pondría una condición que le podría quitar el trabajo a alguien. No me parece ético, no va con mis valores y principios. ❖