Juliana Oxenford paraliza Instagram al lucir irreconocible con radical transformación

Juliana Oxenford se ha convertido en una de las periodistas más famosas del país, debido a que la figura de Latina cuenta con respaldo de miles de televidentes que están encantados con su forma de enfrentar a sus entrevistados sobre las problemáticas sociales y políticas que se producen.

Hoy, la figura de televisión, reconocida por su característico cabello rubio, volvió a llamar la atención por hacerse un radical cambio de look que lució en Instagram. A través de su cuenta oficial, la periodista de Latina compartió una reveladora foto donde demostró su gusto por arriesgar con su imagen y generó todo tipo de comentarios, donde incluso fue comparada con la chimoltrufia.

"Jugando con pelucas. Me encanta este corte pero admito que no me atrevo a hacérmelo", fue el mensaje que compartió la periodista con la reveladora foto que dejó impactados a todos sus seguidores; sin embargo, la conductora de '90 Central' terminó siendo comparada con la 'Chimoltrufia'.

"Disculpa el atrevimiento pero hay un aire a Florinda Meza en algún sketch de Chespirito. Saludos desde Arequipa", fue uno de los comentarios que más llamó la atención de los usuarios de Instagram, resaltando el gran parecido de Juliana con el gracioso personaje.

Hasta el momento la periodista no ha respondido a la curiosa comparación; sin embargo, solo se trataría de una peluca que usó con la intención de probar un cambio de imagen, ya que hasta el momento continúa conduciendo con su reconocida cabellera.

Juliana envía mensaje por contenido de textos escolares

A través de sus redes sociales, la periodista Juliana Oxenford sorprendió a todos sus seguidores con un fuerte mensaje al descubrir el contenido de algunos textos escolares y los mensajes sexuales que tendrían.

La figura de Latina, que también es periodista en radio Exitosa, se expresó en contra de que se esté dando mayor importancia a los temas sexuales presentes en un libro que a las alarmantes cifras de violación sexual y enfermedades mentales.